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Коты боятся щекотки: зооэксперт назвала самые чувствительные места на теле кота

Юрий Берендий
14 марта 2024, 15:14
Главред выяснил, боятся ли коты щекотки и на каких частях тела эти пушистые домашние любимцы могут ощущать щекотку.
Коты боятся щекотки: зооэксперт назвала самые чувствительные места на теле кота
Боятся ли коты щекотки - как защекотать кота / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Многие коты не любят, когда их щекочут или гладят по животу, и они могут реагировать разными способами. Некоторые коты могут попытаться оторваться или избежать такого контакта, другие могут проявить агрессию или раздражение. Однако это не значит, что котам не нравится щекотание вообще. Об этом рассказала эксперт AnimalWised по защите животных Джози Ф. Тернер.

Боятся ли коты щекотки

По ее словам, прежде чем объяснить, боятся щекотки коты или нет, мы должны определить, что означает этот термин. В общих чертах реакция или ощущение, которое возникает, когда определенные части тела растирают или касаются, называется щекотанием. На физиологическом уровне можно сказать, что щекотание - это выражение нервных сигналов, связанных со стимуляцией осязательных и болевых рецепторов.

Зооэксперт отмечает, что в зависимости от того, насколько выражено щекотание, можно говорить о двух типах:

  • Книзмезис: относится к легкому щекотанию, вызванному легким растиранием, что вызывает в целом приятное ощущение зуда или покалывания.
  • Гаргалезис: относится к наиболее энергичному щекотанию, которое вызывает непроизвольный смех и в основном возникает при повышенном давлении на определенные участки тела.

"В целом считается, что все животные способны чувствовать щекотание, связанное с книзмезисом. Гаргалезис, однако, является уникальным явлением у людей и приматов, поскольку это механизм, связанный с игрой, который вызывает уникальную для этих видов реакцию - смех. Итак, коты могут чувствовать щекотание, но только тогда, когда оно связано с книзмезисом", - указывает Джози Ф. Тернер.

Смотрите видео о том, боятся ли коты щекотки:

На каких частях тела коты чувствуют щекотку

Эксперт AnimalWised по защите животных Джози Ф. Тернер отмечает, что существует три ключевых места, где котов можно щекотать: подбородок, щеки и основание хвоста - места, где у котов есть обонятельные железы, которые выделяют феромоны.

"Вполне вероятно, что они испытывают приятное щекотание при прикосновении к этим участкам, которые мы можем определить с помощью сигналов, описанных в следующем разделе", - добавляет она.

Каких мест следует избегать при щекотании кота

Зооэксперт указывает на то, что существуют определенные зоны, где мы должны избегать поглаживаний.

"Лапы, живот и хвост - это, как правило, места, где коты не любят гладить. Они также могут не любить другие места, в зависимости от их индивидуальных предпочтений", - резюмирует она.

Эксперты подчеркивают, что очень важно обращать внимание на сигналы, которые подает кошка, когда мы ее гладим, и избегать щекотания тех мест, которые вызывают у нее напряжение или дискомфорт.

"В противном случае, вполне вероятно, что он покажет свой дискомфорт, поцарапав нас или немного укусив", - заключает эксперт по защите животных Джози Ф. Тернер.

Что известно о AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

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коты
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