УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Каталась ночью и мешала спать: 103-летняя бабушка без водительских прав попалась полиции

Андрей Ганчук
14 марта 2024, 13:18
Правоохранители остановили, вероятно, самую пожилую нарушительницу правил дорожного движения.
бабушка, автомобиль
Бабушка ехала к своим друзьям / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com (иллюстративное фото)

В Италии 103-летняя женщина каталась по городу без водительского удостоверения около часу ночи. Полиция была очень удивлена тем, что остановила, вероятно, самую пожилую нарушительницу правил дорожного движения.

Как сообщает Bild, у бабушки не было действительного водительского удостоверения. Срок действия страховки авто закончился.

Свидетели заявили в полицию, что заметили белый автомобиль, который ездил по центру после полуночи. Правоохранители его остановили и у них не было другого выбора, кроме как конфисковать авто и его эвакуировать.

видео дня

Полицейские оказались джентльменами и доставили женщину домой. Однако бабушке пришлось заплатить штраф.

Что сказала женщина

103-летняя женщина заявила, что ехала в гости к друзьям, но потом потеряла ориентацию в центре города и ездила без плана действий.

Добавим, в Италии строгие правила для водителей старше 70 лет. Каждые 5 лет они должны проходить медицинское освидетельствование.

Подчеркивается, что срок водительского удостоверения бабушки истек лишь 2 года назад.

Напомним, голубь "отсидел" 8 месяцев по ложному обвинению. Когда выяснилось, что птица – спортсмен, а не шпион, ее отпустили на волю.

К слову, мужчина разбогател на 3,7 млн грн из-за паршивого дня на работе. Он хотел поднять себе настроение и неожиданно получил много денег.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости
Реклама

Главное за день

"Затишье на фронте": в разведке назвали приоритетные для РФ направления наступления

"Затишье на фронте": в разведке назвали приоритетные для РФ направления наступления

12:59 Украина
Десант РФ на правом берегу Днепра: в ВСУ раскрыли детали "феерического провала" врага

Десант РФ на правом берегу Днепра: в ВСУ раскрыли детали "феерического провала" врага

12:56 Украина
"Обстановка напряженная": генерал доложил о ситуации на фронте и потерях

"Обстановка напряженная": генерал доложил о ситуации на фронте и потерях

11:59 Украина
Все главные новости

Популярное

РФ перешла в масштабное наступление: эксперт рассказал, какие города под угрозой 8613

РФ перешла в масштабное наступление: эксперт рассказал, какие города под угрозой

Женщина услышала шум из стены после ремонта: пробив ее, она была сильно удивлена 6880

Женщина услышала шум из стены после ремонта: пробив ее, она была сильно удивлена

Чем отличается бренди от коньяка: простое обьяснение 6363

Чем отличается бренди от коньяка: простое обьяснение

От кого родила молодая жена престарелого Петросяна: появились детали 5409

От кого родила молодая жена престарелого Петросяна: появились детали

Последние новости

13:18

Каталась ночью и мешала спать: 103-летняя бабушка без водительских прав попалась полиции

13:14

Церковный праздник 15 марта: почему нельзя мыть голову в это день

13:03

Бедная и с протянутой рукой: оказавшаяся на дне Лолита приняла решение

12:59

"Затишье на фронте": в разведке назвали приоритетные для РФ направления наступления

12:56

Десант РФ на правом берегу Днепра: в ВСУ раскрыли детали "феерического провала" врага

Россия нападет на Казахстан или страны Балтии, независимо от того, кто возглавит США – КочетковРоссия нападет на Казахстан или страны Балтии, независимо от того, кто возглавит США – Кочетков
12:51

Лолита отказалась ехать на оккупированный Донбасс после "голой вечеринки"

12:36

Как убрать супер клей с пластика: проверенный и очень хороший способ

12:35

Марк Энтони впервые показал своего сына от 24-летней красавицы-жены

12:23

Гороскоп на завтра 15 марта 2024: Тельцов оценят, Девам повезет с деньгами

Реклама
12:17

"Ни Байден, ни Трамп не хотят распада РФ": Кочетков назвал причинуВидео

12:16

На Сумщине исчез теле- и радиосигнал, возможны перебои мобильной связи: в чем причина

12:07

"Хочет вернуться": бывший избранник Пугачевой рассказал о ее планах

11:59

"Обстановка напряженная": генерал доложил о ситуации на фронте и потерях

11:53

Путин проговорился: стала известна реальная цель войны РФ против Украины - Bild

11:45

Возможная любовница принца Уильяма и бывшая подруга Кейт: что о ней известно и как она выглядит

11:32

"Катастрофа для Европы": Кочетков раскрыл последствия поглощения Украины РоссиейВидео

11:32

"Кое-где на 60%": в Украине значительно вырастет один из коммунальных тарифов

11:24

Тренер известного футбольного клуба сбежал из Украины: где его нашли

11:18

"Ситуация очень напряженная": в ВСУ рассказали об успехе на важном направлении

11:05

"РФ готовится к ударам по территории стран НАТО": эксперт сделал тревожный прогноз

Реклама
10:52

Последний контракт Нины Матвиенко: вот кому осталось наследие легенды

10:38

Угроза применения ядерного оружия: в Белом доме отреагировали на заявление Путина

10:23

Лунное затмение 25 марта 2024: Львам - успех, Овнам - деньги, Ракам - исполнение мечтыВидео

10:11

Я вышла замуж: Шарлиз Терон удивила заявлениемВидео

10:04

От кого родила молодая жена престарелого Петросяна: появились детали

09:59

"Атакуем военные цели": в Белгороде взрывы после заявления добровольцев РФ об ударахВидео

09:54

Откроет дорогу на Славянск и Краматорск: в ВСУ назвали главную цель РФ

09:48

Руки и ноги стали синеть: у путинистки Валерии случилось несчастье

09:17

"Украина потеряет больше территорий": директор ЦРУ описал 2 сценария войны до конца 2024 года

08:38

Кто победит на выборах в СШАмнение

08:25

Китайский гороскоп на 15 марта: Козе - мало внимания, Змее - усталость

08:16

Украинские дроны остановили 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ – Bloomberg

08:12

В Германии убили 27-летнюю украинку: ее мать и маленькая дочка исчезли

07:41

Россия может возобновить наступление: в ISW назвали направление

06:44

Взрыв в Харькове: оккупанты ударили по городу ракетой С-300

06:10

Кто боится Путинамнение

05:55

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти собаку

05:37

У США есть два варианта победы, у Украины - только один: эксперт раскрыл деталиВидео

05:00

Зачем женщины наносят детский шампунь на кисти для макияжа: ответ знают единицы

04:31

"Мы нашли ключик": эксперт назвал главные условия успеха ВСУ в Крыму

Реклама
04:05

Анджелина Джоли проиграла в суде Брэду Питту

03:35

"Тогда у РФ не будет времени нападать": есть 2 варианта судьбы России после войны – КочетковВидео

03:00

Пока муж с любовницей: жена Мурата Налчаджиоглу сделала новое заявление

02:32

Когда Прощеное воскресенье в 2024 году: что нужно и запрещено делать в этот день

02:02

"Компромат и скандалы": эксперт раскрыл неожиданный сценарий выборов в СШАВидео

01:30

Шэрон Стоун рассказала, как продюсер принуждал ее к интиму с актером на съемках

01:00

Удары России по HIMARS и Patriot: эксперты нашли один нюанс

00:06

Угроза масштабного ракетного удара по Украине: эксперт раскрыл новую тактику РФ

00:04

Ольга Сумская показала фотосессию в дерзком образе роковой женщиныВидео

13 марта, среда
23:49

Когда начинается сезон на карася: приготовьтесь к бешеному улову

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять