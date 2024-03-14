Каталась ночью и мешала спать: 103-летняя бабушка без водительских прав попалась полиции

В Италии 103-летняя женщина каталась по городу без водительского удостоверения около часу ночи. Полиция была очень удивлена тем, что остановила, вероятно, самую пожилую нарушительницу правил дорожного движения.
Как сообщает Bild, у бабушки не было действительного водительского удостоверения. Срок действия страховки авто закончился.
Свидетели заявили в полицию, что заметили белый автомобиль, который ездил по центру после полуночи. Правоохранители его остановили и у них не было другого выбора, кроме как конфисковать авто и его эвакуировать.
Полицейские оказались джентльменами и доставили женщину домой. Однако бабушке пришлось заплатить штраф.
Что сказала женщина
103-летняя женщина заявила, что ехала в гости к друзьям, но потом потеряла ориентацию в центре города и ездила без плана действий.
Добавим, в Италии строгие правила для водителей старше 70 лет. Каждые 5 лет они должны проходить медицинское освидетельствование.
Подчеркивается, что срок водительского удостоверения бабушки истек лишь 2 года назад.
Напомним, голубь "отсидел" 8 месяцев по ложному обвинению. Когда выяснилось, что птица – спортсмен, а не шпион, ее отпустили на волю.
К слову, мужчина разбогател на 3,7 млн грн из-за паршивого дня на работе. Он хотел поднять себе настроение и неожиданно получил много денег.
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