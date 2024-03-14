Каталась ночью и мешала спать: 103-летняя бабушка без водительских прав попалась полиции

Правоохранители остановили, вероятно, самую пожилую нарушительницу правил дорожного движения.

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Бабушка ехала к своим друзьям / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com (иллюстративное фото)

В Италии 103-летняя женщина каталась по городу без водительского удостоверения около часу ночи. Полиция была очень удивлена тем, что остановила, вероятно, самую пожилую нарушительницу правил дорожного движения.

Как сообщает Bild, у бабушки не было действительного водительского удостоверения. Срок действия страховки авто закончился.

Свидетели заявили в полицию, что заметили белый автомобиль, который ездил по центру после полуночи. Правоохранители его остановили и у них не было другого выбора, кроме как конфисковать авто и его эвакуировать.

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Полицейские оказались джентльменами и доставили женщину домой. Однако бабушке пришлось заплатить штраф.

Что сказала женщина

103-летняя женщина заявила, что ехала в гости к друзьям, но потом потеряла ориентацию в центре города и ездила без плана действий.

Добавим, в Италии строгие правила для водителей старше 70 лет. Каждые 5 лет они должны проходить медицинское освидетельствование.

Подчеркивается, что срок водительского удостоверения бабушки истек лишь 2 года назад.

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