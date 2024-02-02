Голубь "отсидел" 8 месяцев по ложному обвинению: кем он в итоге оказался

В Индии освободили голубя, который 8 месяцев находился под стражей в ветеринарной клинике. Птицу подозревали в шпионстве, и как только выяснилось, что она – спортсмен, отпустили на волю.
Как сообщает Wion, в Мумбаи, Индии, в мае прошлого года местная полиция задержала голубя на пристани Пир-Пау в пригороде Чембура.
Необычное животное было украшено медными и алюминиевыми кольцами на ногах и с посланием на крыльях, похожим на китайские иероглифы. Такие знаки правоохранители восприняли с подозрением, вследствие чего птицу заподозрили в шпионстве.
Кем оказался голубь
В ходе расследования выяснилось, что голубя необоснованно обвинили в шпионстве. Птица из Тайваня и участвовала в гонках на открытой воде. В ходе соревнований голубь просто перелетел границы и неожиданно оказался в Индии.
В итоге голубя признали невиновным и здоровым, после чего 30 января ветеринарная больница Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hospital обратилась в полицию, которая дала добро на освобождение птицы.
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