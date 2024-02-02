Голубь "отсидел" 8 месяцев по ложному обвинению: кем он в итоге оказался

Голубь более полугода просидел в заточении и его выпустили после того, как окончательно подтвердилось, что у правоохранителей нет никаких вопросов к птице.

https://glavred.info/world/golub-otsidel-8-mesyacev-po-lozhnomu-obvineniyu-kem-on-v-itoge-okazalsya-10538468.html Ссылка скопирована

Голубь оказался не шпионом / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, ua.depositphotos.com

В Индии освободили голубя, который 8 месяцев находился под стражей в ветеринарной клинике. Птицу подозревали в шпионстве, и как только выяснилось, что она – спортсмен, отпустили на волю.

Как сообщает Wion, в Мумбаи, Индии, в мае прошлого года местная полиция задержала голубя на пристани Пир-Пау в пригороде Чембура.

Необычное животное было украшено медными и алюминиевыми кольцами на ногах и с посланием на крыльях, похожим на китайские иероглифы. Такие знаки правоохранители восприняли с подозрением, вследствие чего птицу заподозрили в шпионстве.

видео дня

Кем оказался голубь

В ходе расследования выяснилось, что голубя необоснованно обвинили в шпионстве. Птица из Тайваня и участвовала в гонках на открытой воде. В ходе соревнований голубь просто перелетел границы и неожиданно оказался в Индии.

В итоге голубя признали невиновным и здоровым, после чего 30 января ветеринарная больница Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hospital обратилась в полицию, которая дала добро на освобождение птицы.

Ранее бобер построил дом в водосточной трубе и заблокировал 60 домов. Властям пришлось принимать срочные меры.

К слову, в Минобороны РФ обвиняли Украину в провокации с якобы боевыми птицами "под чужим флагом". Дескать, Киев готовится атаковать оккупантов биологическим оружием.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.