Бобер построил дом в водосточной трубе и заблокировал 60 домов: к чему это привело

Людей попросили оставаться дома, пока местная власть решала вопрос с тем, как им выбираться из собственных жилищ в сложившейся непростой ситуации.

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Бобер заблокировал 60 домов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Ливингстоне, штат Техас, США, бобер решил построить дамбу прямо в водосточной трубе, из-за чего произошло наводнение. Жители не могут проехать по дорогам даже на автомобилях. Местным властям понадобилось время, чтобы решить проблемы, вызванные действиями зверька.

Как сообщает ABC 13 News, что из-за действий бобра главная дорога к району Ливингстона была смыта во время проливных дождей. Огромный кусок реки Кристал-Лейкс-Уэст смыло водой. Там не могут ни проехать автомобили, ни пройти пешеходы. В блокаде оказалось 60 домов.

Позже местные чиновники привезли самосвал с землей и дорогу починили.

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Напомним, в январе прошлого года украинские бобры с Волыни сделали невозможной атаку оккупантов со стороны Беларуси. В частности, наступлению захватчиков помешала, в том числе, и популяция местных бобров. Обычно люди разрушают их дамбы, но в 2023 году этого не делали из-за военных действий, в результате чего в районе возможной атаки была везде вода.

К слову, Главред рассказывал, как вывести крота со двора. Есть множество способов, как прогнать зверька. Самый лучший вариант – это поставить забор. Но есть и интересные способы, такие как отпугивание крота радиоприемником, который нужно поместить прямо в нору.

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