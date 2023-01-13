glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинские бобры с Волыни сделали невозможной атаку оккупантов со стороны Беларуси - СМИ

13 января 2023, 08:50
Вдоль границы Украины и Беларуси тянутся километры вышедших из берегов рек и вязких полей.
Война, ВСУ, бобер
На Волыни популяция бобров сделала невозможным наступление из Беларуси / Фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода,pixabay.com

Вооруженные силы Украины готовятся к возможному наступлению оккупантов со стороны Беларуси. Однако, оказалось, что атака РФ невозможна - этому посодействовала местная популяция бобров.

Как пишет Sky News, в Украине наблюдается необычно мягкая зима, что создает идеальные условия для обороны. Вдоль границы Украины и Беларуси тянутся километры вышедших из берегов рек и вязких полей.

Официальные лица предупредили, что российское наступление может возобновиться с территории Беларуси. Поэтому Украина начала готовиться. Сотни отрядов, набранных из местного населения, готовы защищать приграничную зону.

Одно из таких подразделений - Волынская бригада территориальной обороны - проводит учения в окружении мутных озер с холодной водой, из-за которых российским войскам будет труднее пройти.

"На своей земле вам все поможет отстоять ее – ландшафт, множество рек, которые в этом году вышли из берегов", – сказал один из заместителей командира бригады Виктор Рокун.

В то же время, представитель подразделения Сергей Хоминский заявил, что у Украины есть еще один полезный союзник - местная популяция бобров.

"Когда строят дамбы, обычно люди их разрушают, но в этом году этого не произошло из-за войны, так что теперь везде вода", – сказал он.

Руководитель оборонной консалтинговой компании Rochan Consulting, аналитик Конрад Музыка сказал, что, хотя в Беларуси можно наблюдать наращивание российских войск, нападение на северо-запад Украины с территории Беларуси столкнется с огромными трудностями.

"Это ужасное место для проведения наступательной операции. Там много водотоков, очень мало дорог", — сказал он.

"Это позволяет украинским силам легко направлять движение российских войск в определенные районы, где они будут обстреляны артиллерией", - добавил он.

Как сообщал Главред, польский генерал Богуслав Пацек заявил, что Россия не оставляет намерений осуществить повторное наступление и вероятно готовится к серьезной кампании. Активизация оккупантов возможно состоится через несколько недель. Но наиболее вероятен вариант, что атака произойдет примерно в марте.

Ранее Российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман считает, что вероятность того, что в 2023 году году Украина победит в войне или, по крайней мере, переломит ее ход в свою пользу, достаточно велика. По его словам, год – это довольно большой срок для такой напряженной войны. Социолог предположил, что за этот год путинская Россия потерпит поражение, после чего мир в Украине станет реальностью.

Другие новости:

война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:19

Скоропостижно скончалась единственная дочь "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли

09:15

ВСУ пытаются удержать оборону: в Минобороны рассказали о боях за СоледарВидео

08:50

Украинские бобры с Волыни сделали невозможной атаку оккупантов со стороны Беларуси - СМИ

08:50

5 явных признаков того, что кошка вас ненавидит

08:43

"РФ может распасться, это не фантазия": есть 3 сценария для России после ее поражения – профессор СШАВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:36

ВСУ идут вперед на Донбассе: подробности продвижения под КременнойВидео

08:21

Свихнувшийся деспот осознал близость поражениямнение

08:21

Старый Новый год: история праздника и давние приметы, о которых стоит знать

08:00

Риск блэкаута минимален, Украина работает над резервным питанием для инфраструктуры - ХарченкоВидео

Реклама
07:58

Как очистить ручки газовой плиты за 2 минуты: 3 экспресс-способа

07:56

"Сегодня мы взяли этот город, а завтра Киев": Жданов сказал, почему Путину так важно захватить СоледарВидео

07:52

Джонсон планирует новый визит в Киев - СМИ

07:21

В Пентагоне поддержали решение союзников о поставках Украине танков

06:57

"Щедрик щедрик щедривочка" - текст известной на весь мир украинской щедривкиВидео

06:39

"Пиррова тактическая победа": оккупанты вероятно контролируют весь Соледар - ISW

06:26

Путин уже боится своей армиимнение

05:00

Сделайте 5 шагов и уберите не нужные вам "штуки": что отключить для экономии батареи

04:30

РФ готовит атаку в ближайшие недели: польский генерал предупредил о "серьезных" планах врага

04:10

Целовал врачу ноги и умолял спасти брата-близнеца: российский снаряд убил 9-летнего ребенка

03:50

Украина не пойдет в наступление на территорию России – Арестович назвал причинуВидео

Реклама
03:03

"А вот и жених": Волочкова прижалась к жеребцу, но сильно облажаласьВидео

02:36

Новая "Русалочка" Холли Бейли похвасталась пышными формами в кукольном бикини

02:08

Могут стать миллионершами: женские имена, которые помогают достичь безумного успеха в карьереВидео

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, как повлияет смена командующего на тактику войны враговВидео

01:35

Засияет, как новая: 3 способа, как очистить ванну от желтизны в домашних условиях

00:51

Установили новые С-300: оккупанты создают базу под ГомелемФотоВидео

12 января, четверг
23:50

"Будут просто убивать": Подоляк заявил, что из-за военных поражений у России уже нет целей в войнеВидео

23:19

"А что под пальто?": Тина Кароль снялась полуобнаженной

22:59

В Украине значительно ухудшилась ситуация со светом: в Yasno рассказали, в чем причинаВидео

22:38

Принц на белом коне или Ужас, летящий на крыльях ночи: ТОП-5 мужских имен, которые отпугивают женщин

22:13

Брэд Питт назвал свою самую любимую интимную сцену, которую он сыграл в кино

22:05

Горчичный порошок справится даже с самым грязным унитазом: как работает средство

21:43

Призывал бомбить Украину Кинжалами: ВСУ мастерски ликвидировали оккупанта, который критиковал ШойгуВидео

21:41

Валюха из "Сватов" объяснила свое исчезновениеВидео

21:41

"С Путиным прощаются": Китай жестко "кинул" Путина - АрестовичВидео

21:25

"Дурдом творится только из-за него": Арестович озвучил сценарии свержения ПутинаВидео

21:21

Сын советской "Красной шапочки" отправился в Украину убиватьВидео

20:56

"Процентов 5": Арестович объяснил, почему он слабо верит в освобождение Крыма этим летомВидео

20:45

"Нелепая смерть на чужой земле": ВСУ ликвидировали мачо-оккупанта

20:44

"Всю себя перекроила, а результата нет": в Сети ужаснулись лицом Долиной вблизи

Реклама
20:32

"Нам будет невесело": Арестович подробно рассказал о будущих больших потерях украинской армииВидео

20:16

"Большие атаки еще могут быть": Подоляк рассказал о коварном плане российских оккупантовВидео

20:03

В сети сообщили, что Нагиев пожертвовал почти 3 млн долларов на поддержку российских террористов. Актер отреагировалВидео

19:58

В ответ на слухи о беременности: Светлана Лобода показала плоский животик в спортивным наряде

19:25

Александр Пономарев показал редкое фото взрослой приемной дочери

19:25

Ракетная война провалилась, "генерал Армагеддон" смог лишь сдать Херсонмнение

19:15

Гороскоп на завтра 13 января 2023: Овнам – фриланс и раздражение, Стрельцам – знаки внимания

19:12

Самый несчастливый день: 10 очень строгих запретов на пятницу 13, которые принесут бедуВидео

19:03

В Украину идет "европейская зима": погода изменится кардинально

18:54

"Мечтала о свободной Украине": на Донетчине погибла 21-летняя военная, которая недавно вышла замужВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять