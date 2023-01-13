Украинские бобры с Волыни сделали невозможной атаку оккупантов со стороны Беларуси - СМИ

Вдоль границы Украины и Беларуси тянутся километры вышедших из берегов рек и вязких полей.

На Волыни популяция бобров сделала невозможным наступление из Беларуси / Фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода,pixabay.com

Вооруженные силы Украины готовятся к возможному наступлению оккупантов со стороны Беларуси. Однако, оказалось, что атака РФ невозможна - этому посодействовала местная популяция бобров.

Как пишет Sky News, в Украине наблюдается необычно мягкая зима, что создает идеальные условия для обороны. Вдоль границы Украины и Беларуси тянутся километры вышедших из берегов рек и вязких полей.

Официальные лица предупредили, что российское наступление может возобновиться с территории Беларуси. Поэтому Украина начала готовиться. Сотни отрядов, набранных из местного населения, готовы защищать приграничную зону.

Одно из таких подразделений - Волынская бригада территориальной обороны - проводит учения в окружении мутных озер с холодной водой, из-за которых российским войскам будет труднее пройти.

"На своей земле вам все поможет отстоять ее – ландшафт, множество рек, которые в этом году вышли из берегов", – сказал один из заместителей командира бригады Виктор Рокун.

В то же время, представитель подразделения Сергей Хоминский заявил, что у Украины есть еще один полезный союзник - местная популяция бобров.

"Когда строят дамбы, обычно люди их разрушают, но в этом году этого не произошло из-за войны, так что теперь везде вода", – сказал он.

Руководитель оборонной консалтинговой компании Rochan Consulting, аналитик Конрад Музыка сказал, что, хотя в Беларуси можно наблюдать наращивание российских войск, нападение на северо-запад Украины с территории Беларуси столкнется с огромными трудностями.

"Это ужасное место для проведения наступательной операции. Там много водотоков, очень мало дорог", — сказал он.

"Это позволяет украинским силам легко направлять движение российских войск в определенные районы, где они будут обстреляны артиллерией", - добавил он.

Как сообщал Главред, польский генерал Богуслав Пацек заявил, что Россия не оставляет намерений осуществить повторное наступление и вероятно готовится к серьезной кампании. Активизация оккупантов возможно состоится через несколько недель. Но наиболее вероятен вариант, что атака произойдет примерно в марте.

Ранее Российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман считает, что вероятность того, что в 2023 году году Украина победит в войне или, по крайней мере, переломит ее ход в свою пользу, достаточно велика. По его словам, год – это довольно большой срок для такой напряженной войны. Социолог предположил, что за этот год путинская Россия потерпит поражение, после чего мир в Украине станет реальностью.

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