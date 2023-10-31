Боевые птицы "под чужим флагом": у Шойгу разразились фантазиями в адрес Украины

В Минобороны оккупантов России обвинили Украину к "проведению провокаций с биологическим оружием" и испугались новых "украинских" боевых птиц.

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В Минобороны РФ обвинили Украину в подготовке во Львове тренинга по запуску "зараженных птиц" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

В Министерстве обороны российских оккупантов обвинили Украину в якобы подготовке провокаций с применением биологического оружия. Согласно фантазиям ведомства агрессора России, во Львове был тренинг, проведение которого, дескать, подразумевает возможность появления "инфекционного заболевания вирусом гриппа птиц", в котором потом обвинят Москву.

Как сообщают пропагандисты ТАСС, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов обвинил Службу безопасности Украины и Национальную полицию в подготовке так называемых провокаций с участием птиц.

По словам Кириллова, сценарий "провокации против России", мол, был отработан на тренинге в августе-сентябре во Львове.

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Дескать, "замысел Украины" заключается в том, что в Николаевской области "под чужим флагом" должны появиться инфицированные вирусом группа птицы. Во всем этом, мол, должны обвинить Россию.

Также в Минобороны РФ додумали, что "провокация" готовится под патронатом Великобритании.

Никаких доказательств или даже попыток обосновать свои обвинения у Минобороны оккупантов не было.

Боевые клещи и комары "на вооружении" Украины

В июле прошлого года в Минобороны России говорили, что специалисты США в Украине изучали иксодовых клещей, которые являются переносчиками ряда опасных инфекций. Мол, клещей собирали на юго-востоке Украины "где расположены природные очаги инфекций, характерных для территории России".

В октябре постоянный представитель оккупантов в ООН Василий Небензя на заседании Организации заявил, что Россия "получила документы" о якобы деятельности на территории Украины американских биолабораторий. Дескать, там изучалось распространение "опасных инфекций", которые передаются птицами, летучими мышами и комарами.

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