Это доводит кошку до безумия: эксперт рассказала, почему коты любят коробки

Главред выяснил, почему коты так любят играть и лежать в обычных картонных коробках и как это влияет на их психоэмоциональное состояние.

https://glavred.info/life/eto-dovodit-koshku-do-bezumiya-ekspert-rasskazala-pochemu-koty-lyubyat-korobki-10528415.html Ссылка скопирована

Почему кошки любят коробки - эксперт назвала 6 неожиданных причин / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay

Коты - очень игривые животные, которые часто отвлекаются на все, что им кажется интересным. Вы можете потратить деньги на дорогие игрушки для своей кошки, но окажется, что она предпочитает простой лист бумаги или ручку.

То же самое касается и лежанки. Вы заметили, что ваша кошка предпочитает ночевать в любой пустой картонной коробке, а не в собственной мягкой кровати? Это очень забавляет владельцев кошек, которые не могут объяснить такое поведение. Эксперт AnimalWised по защите животных Джози Ф. Тернер рассказала о том, почему кошки любят коробки.

Что делать, если вашему коту не нравится его лежанка?

Ситуация типичная: вы только что купили для кошки новую кровать или игрушку, и оказывается, что она предпочитает коробку, в которой она пришла, а не самому предмету. Это может разочаровать хозяев, которые тщательно выбирали подарок для своей кошки.

Джози Тернер подчеркивает, что в таких случаях не стоит расстраиваться.

"Ваша кошка будет признательна, что вы принесли домой идеальную коробку только для него. Это не значит, что он не ценит другие ваши подарки и не неблагодарен. Несмотря на свою простоту, коробка имеет много непреодолимых прелестей, которые человеку трудно заметить", - указывает эксперт.

Почему кошки любят коробки?

Что же это за таинственные факторы, которые делают коробки такими привлекательными для кошек? По словам Джози Тернер, существует шесть возможных объяснений.

1. Инстинкт выживания

Хотя очень маловероятно, что в доме или квартире кошка найдет что-то, что хочет ей навредить, она все же чувствует инстинкт безопасности от хищников, и именно это часто заставляет ее предпочитать высокие места для сна. Помните, что кошки проводят большую часть дня во сне, поэтому, чтобы сохранять спокойствие, им нужно найти место, которое дает им чувство безопасности.

В своем материале Джози Тернер указывает, что то же самое относится и к коробкам. Для кошки это как пещера, где он чувствует себя защищенным от любой опасности. Кроме того, коробка изолирована от внешнего мира и может стать для кошки собственным пространством, где она может быть спокойной и наслаждаться одиночеством.

2. Охота

Вы должны помнить, что в дикой природе кошки - охотники и естественные хищники по отношению к более мелким животным. Из темноты коробки коту кажется, что он выслеживает свою следующую добычу, готовый к неожиданности в любой момент. "Добычей" может быть игрушка, пролетающее мимо насекомое или даже нога ничего не подозревающего человека. Причина, по которой кошки любят коробки, заключается в том, что они пробуждают в них охотничий инстинкт.

3. Температура

Вы, наверное, заметили, что ваша кошка любит лежать на солнце, прячась между простынями или диванными подушками, или даже внутри шкафов. Это происходит потому, что его тело должно быть при температуре около 36º С (97º F), поэтому он ищет лучшие места, чтобы оставаться в тепле и комфорте.

Эксперт AnimalWised Джози Ф. Тернер также добавляет, что картонная коробка является защищенным и теплым убежищем для вашей кошки, поэтому неудивительно, что он сходит с ума, просто увидев ее в доме.

4. любопытство

Джози Ф. Тернер отмечает, что кошки очень любопытны - любой, у кого дома есть кошка, сможет в этом убедиться. Кошки всегда хотят нюхать, грызть и засунуть голову внутрь или рядом с вещами, которые кажутся им новыми и интересными. Если вы принесли что-то внутри коробки, ваша кошка захочет выяснить, что это такое.

Смотрите видео о том, почему кошки любят коробки:

5. Идеальная игрушка

Текстура картонной коробки идеально подходит для того, чтобы кошка могла царапать и кусать, что, как вы заметили, она очень любит делать. Кроме того, он может легко точить когти и метить свою территорию.

6. Стресс

Эксперт обращает внимание на то, что недавнее исследование, проведенное учеными из медицинского факультета Утрехтского университета в Нидерландах, показало, что еще одна причина, по которой кошки так любят коробки, заключается в том, что они помогают им справляться со стрессом.

"Исследование проводилось в приюте для животных, где были выбраны 19 кошек, недавно прибывших в приют. Такая ситуация, как правило, заставляет кошек нервничать, потому что они находятся в новом месте, в окружении людей и многих незнакомых животных. Из отобранной группы 10 кошек получили картонные коробки, а 9 - нет. Несколько дней спустя был сделан вывод, что кошки, у которых была коробка, адаптировались быстрее, чем кошки, у которых ее не было. Это потому, что коробки позволяют кошкам иметь собственное место, где они могут расслабиться, когда окружающая среда заставляет их волноваться, - резюмирует эксперт AnimalWised по защите животных Джози Ф. Тернер.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.