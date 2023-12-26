Пить сладкий чай опасно: врач рассказал, сколько сахара можно употреблять в день

Сахар считается очень вредным продуктом и многие врачи и диетологи рекомендуют полностью отказаться от употребления сахара или хотя бы сократить суточную норму сахара в рационе. Реальность такова, что сахар оказывает значительное влияние на здоровье человека, особенно на общую смертность, астму, кариес, ожирение, болезни сердца и депрессию.
Сахар, особенно в больших количествах, может оказывать различное влияние на здоровье человека.
Как сахар влияет на здоровье человека
- Увеличение риска сердечных заболеваний: высокое потребление сахара, особенно заменителей сахара, может быть связано с повышенным риском сердечных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и гипертония.
- Риск развития диабета: есть свидетельства того, что высокое потребление сахара может увеличить риск развития диабета типа 2 из-за его влияния на уровень сахара в крови и резистентность к инсулину.
- Влияние на здоровье кожи: высокое потребление сахара может привести к ухудшению состояния кожи, в частности, увеличению риска возникновения акне и других проблем кожи.
- Зависимость от сахара: высокое потребление сахара может привести к развитию зависимости от сахара, что может повлиять на решения о еде и потреблении продуктов.
- Влияние на вес: сахар содержит много калорий, а высокое потребление сахара может способствовать избыточному весу и ожирению, что может вызвать другие проблемы со здоровьем, такие как болезни сердца и диабет.
- Влияние на энергию и настроение: сахар может привести к внезапному увеличению энергии и улучшению настроения, но этот эффект обычно носит временный характер и может быть изменен внезапным падением энергии и настроения.
- Воздействие на зубы: сахар может способствовать развитию кариеса и ухудшению здоровья зубов из-за благоприятной среды для роста бактерий в полости рта.
- Общее воздействие на здоровье: высокое потребление сахара может привести к общему ухудшению здоровья, в частности, к снижению иммунитета и общей жизненной энергии.
Это лишь некоторые аспекты воздействия сахара на здоровье, и стоит помнить, что каждый человек может реагировать на сахар по-разному. Важно сбалансировать свой рацион и следить за количеством потребляемого сахара.
Сколько сахара можно есть в день
Группа китайских и американских ученых отмечает, что результаты нового исследования подтверждают рекомендацию Всемирной организации здравоохранения о том, что потребление сахара следует ограничить 6-ю чайными ложками в день.
"Наш всесторонний обзор показывает, что вредная связь между потреблением сахара с пищей и несколькими сердечно-метаболическими заболеваниями, особенно увеличением веса, внематочным накоплением жира, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, в значительной степени может быть вызвана употреблением слишком большого количества фруктозы, содержащей сахар", – пишут авторы.
Почему нельзя пить сладкий чай
По мнению врача Юрия Габорца, добавлять сахар в чай не полезно.
"Теплый чай сразу всасывается в кровь, поднимает уровень глюкозы в крови, вызывает с годами диабет второго типа и избыточный вес", - подчеркивает врач в своем Tik Tok.
Юрий Габорец подчеркивает, что ежедневное употребление чая с сахаром может вызвать зависимость и стимулировать старение.
Смотрите видео о том, почему нельзя пить чай с сахаром:
@haborets_clinic Полезно ли добавлять сахар в чай? #haboretsclinic#clinic# чай# сахаравчай# посоветоватьврача#медицина#Киев#окраина оригінальний оригинальный звук-клиника Юрия Габорца
"Чтобы почувствовать чай, надо пить его без сахара и не горячий, потому что будут ожоги пищевода, ведь там нет болевых рецепторов. В то время как эпителий ротовой полости выдерживает высокие температуры. Прикоснитесь чашкой к части руки, если печет, то чай все еще гарячий", - указывает врач.
Он добавляет, что к чаю лучше взять курагу, чернослив, лимон. Чай нужно пить не крепкий, натуральный, крупнолистовой, а не пакетированный. Также важно пить чай не сразу после еды, потому что он будет блокировать всасывание витаминов в желудке.
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