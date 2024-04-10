Мясом там только пахнет: из чего делают сухой корм

Главред расскажет вам из чего делают сухой корм для ваших четырёхлапых любимцев.

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Из чего делают сухой корм / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Очень часто владельцы кошек и собак задаются вопросом из чего делают сухой корм для животных.

Особенно этот вопрос тревожит тех, кто собирается перевести домашнего любимца на сухое питание, но часто на упаковках не пишут точный состав корма, пишет Zoo Love. Давайте разберемся!

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Что входит в состав сухого корма?

мясные ингредиенты;

жиры (животные и растительные);

клетчатка (проще говоря, овощи);

злаки, картофель (углеводы);

витамины и минералы;

пробиотики и пребиотики.

Как делают сухой корм?

Чаще всего производители сухих кормов используют метод экструзии. Для этого вначале измельчают в мясорубках все компоненты до однородного состояния по отдельности, затем смешивают все подготовленные ингредиенты. При этом важно придерживаться необходимых пропорций. Иногда массу обрабатывают парой для увлажнения.

Полученную массу переносят в экструдер. Он напоминает большую мясорубку с насадкой, подготовленная смесь проходит через экструдер под высокой температурой и давлением. При выходе уже получаются крокеты разных форм, которые становятся сухими и пористыми.

В завершение полученные изделия хорошо просушивают, обрабатываются маслами и ароматизаторами, охлаждаются и отправляются на фасовку.

Сколько мяса в сухом корме?

Количество мясных компонентов в сухом корме для животных завит от класса продукта. Если вы выбрали корм эконом класса, то не ожидайте там более 4% мяса, остальное будет субпродуктами - кости, хрящи, сухожилия, которые измельчают в порошок. Также производители могут добавлять куриные перья, когти, клювы.

А вот если вы выбрали корм для кошек или собак подороже, то в нем будет 30-40% мяса хорошего качества, без добавления сомнительных ингредиентов животного происхождения, которые не несут никакой пользы.

Что такое корм? Корм — заготовочные, фуражные, сырые и частично или полностью термически обработанные, консервированные и концентрированные, влажные и сухие (сыпучие, зерновые и/или гранулированные) растительные и животные (мясо, жилы, кости, требуха и пр.), живые и свежезамороженные, а также иные отдельные продукты питания, полуфабрикаты и их смеси, предназначенные для кормления домашних питомцев.

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