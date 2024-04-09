У собаки может остановиться сердце: какие опасные цветы растут в вашем саду

Узнайте в материале, какие растения могут привести к расстройству желудка, рвоте и летальному исходу ваших домашних любимцев.

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Какие растения опасны для животных / коллаж: Главред, фото: unsplash

С приходом весны во дворе пестрят цветы, цветут деревья и кусты. Однако, для владельцев домашних животных это может быть опасным. Некоторые весенние цветы и растения в вашем саду могут быть вредными для наших любимых четвероногих друзей. В материале вы узнаете, какие растения могут привести к расстройству желудка, рвоте, зуду, а иногда и к летальному исходу вашего домашнего любимца.

По словам Крейга Уилсона, соучредителя и штатного эксперта по садоводству Gardeners Dream, вот на какие цветы следует обратить внимание в вашем доме и саду, передает Mirror.

Нарциссы - они очень ядовиты как для собак, так и для кошек, ведь содержат вредное соединение под названием "ликорин", которое может вызвать боль в животе и диарею. Вашему животному не обязательно съесть это растение, хватит даже того, что нарциссы будут в вазе и будут распространять запах по дому.

Тюльпаны. Яд содержится во всех частях тюльпана, таких как стебель, листья и сам цветок. Если ваша собака съест его, это может привести к побочным эффектам, включая диарею, гиперсаливацию и даже депрессию.

Гиацинты из того же семейства, что и тюльпан, поэтому содержат похожие соединения и могут вызвать подобные симптомы. Также отравление гиацинтом может вызвать раздражение ротовой полости и горла - это может вызвать рвоту, слюнотечение и проблемы с дыханием в тяжелых случаях.

Ирисы могут вызвать раздражение, если ваш питомец проглотит или коснется их. Эти растения могут быть особенно опасными для домашних животных, которые любят рыться в земле.

Все части цветка колокольчика содержат токсичное химическое вещество под названием гликозиды. Это растение вредно не только для собак и кошек, но и для животных, таких как лошади и крупный рогатый скот. При потреблении он может вызвать боль в животе, дрожь в мышцах и даже раздражение кожи.

Гортензии могут быть токсичными для собак, поскольку содержат соединение под названием "цианогенный гликозид", которое во время жевания может вызвать выделение цианида. Хотя для этого нужно было бы проглотить большое количество растения, легкие побочные эффекты включают рвоту, диарею и потерю аппетита.

Тис очень опасен как для людей, так и для домашних животных, поскольку все части дерева очень токсичны. Для кошек и собак соединение под названием "таксин", может привести к судорогам и остановке сердца.

Специалисты советуют, что стоит выбирать для своего сада нетоксичные растения, такие как: подсолнухи, розы, астры, которые являются не токсичными для домашних животных.

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