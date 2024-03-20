'Смертельная опасность': какие растения в вашем саду опасны для животных

Владельцы собак и кошек должны знать, какие цветы опасны для животных, а каких необходимо вообще избегать - подробнее в материале Главреда.

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Опасные растения для собак / коллаж: Главред, фото: pexels

Весной сады наполняются яркими и ароматными цветами. Однако, они могут быть красивыми на вид, но очень вредными для домашних животных. Важно знать, какие растения опасны для ваших домашних животных, прежде чем принести их в свой дом или посадить в саду.

Опытный садовник рассказала, что самые распространенные цветы могут нанести вред вашим домашним животным и назвала в чем опасность растений, передает издание Mirror.

Спатифиллум

Эти простые в уходе растения нельзя употреблять котам и собакам, поскольку они содержат кристаллы оксалата кальция. Проглатывание спатифиллума или их пыльцы может привести к таким симптомам, как чрезмерное слюнотечение, рвота, трудности с глотанием и раздражение губ, языка и рта.

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"Вы также должны держать эти растения подальше от своего аквариума. Если кристаллы попадают в воду и их проглатывают рыбы, они могут вызвать раздражение, серьезные проблемы с желудком и респираторные проблемы", - отметила садовница.

Гиацинты

Гиацинты - это один из представителей семейства лилейных, которых вам следует избегать. Они содержат алкалоиды, особенно в луковице, которые очень токсичны для собак и кошек.

Проглатывание может вызвать сильную рвоту, дрожь и кровавую диарею, а также учащенное сердцебиение вашего питомца, что может вызвать учащенное дыхание или другие проблемы.

Тюльпаны

Тюльпан представляет опасность для кошек и собак, но особенно их луковица. При проглатывании это может вызвать потерю аппетита, судороги, слюнотечение, рвоту, диарею и нарушение сердечной деятельности.

Хризантема

В хризантемах токсины, о которых вам нужно знать, называются пиретрины. Если ваша собака или кошка ест это растение, у них могут возникнуть проблемы с желудком, отсутствие аппетита и слюнотечение. Большое количество может вызвать депрессию и потерю координации.

Другие опасные цветы

Каланхоэ может вызвать проблемы с желудком и ускоренный сердечный ритм у кошек и собак.

Амариллис может вызвать боль в животе, дрожь, рвоту и диарею. Душистый горошек содержит аминопропионитрил, который может вызвать слабость и вялость у кошек и собак. В тяжелых случаяхь - судороги или даже убить вашего питомца.

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