4 места в доме, где категорически нельзя ставить цветы

Оказывается, что цветы можно ставить на там, где захочется.

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Где нельзя ставить цветы / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Выбор места для ваших цветущих растений – ключевой момент в их уходе. Оптимальное расположение зависит от потребностей каждого растения, и ошибочный выбор места может привести к неприятным последствиям.

Давайте рассмотрим, где лучше не ставить цветы, чтобы сохранить их красоту и здоровье.

Защита от прямых солнечных лучей

Некоторые растения чувствительны к прямому солнечному свету, и поэтому им необходимо полузатененное место. Помещение их на открытое солнце может вызвать сгорание листвы и засушить растение, даже при регулярном поливе. Если края листьев начали обесцвечиваться и становиться коричневыми, это может быть признаком переизбытка солнечного света.

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Далеко от источников тепла

Растения, чувствительные к сухой среде, требуют удаления от источников тепла, таких как радиаторы. Иссушенная среда может негативно сказаться на их листве, и поэтому рекомендуется держать их подальше от тепловых источников, чтобы сохранить влажность.

Берегитесь сквозняков

Некоторые растения теряют влагу из-за сквозняков, что может привести к опаданию листьев. Поэтому рекомендуется избегать размещения цветущих растений рядом с открытыми окнами или дверями.

Далеко от холодных потоков воздуха

Даже менее выносливые цветущие растения, не переносящие холода и морозов, следует держать подальше от окон, чтобы избежать теплового удара. Это особенно важно, когда температура начинает падать.

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