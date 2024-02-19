Что посадить ранней весной: цветы, которые порадуют быстрее остальных

Главред расскажет, какие цветы можно посадить ранней весной, чтобы они рано зацвели и долго радовали цветением.

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Что посадить ранней весной / коллаж: Главред, фото: скриншот

Уже совсем скоро подойдет к концу зима и природа начнет оживать. Именно ранней весной некоторые растения стоит сажать для того, чтобы с потеплением они скорее начали радовать вас своим цветением. Мы расскажем, что посадить ранней весной.

Что сажать весной в первую очередь

В самом начале весны можно посадить много растений, а именно цветов. Самыми популярными для этого времени года являются лучковые, а именно - тюльпаны, нарциссы, крокусы и подснежники.

Также можно посадить флоксы или петунию.К тому же, это прекрасное время для эшолции, однако только в том случае, если ваш участок солнечный и залитый теплыми лучами.

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Какие цветы сажать весной чтобы цвели все лето

Те, кто имеет сад, знаком с желанием видеть его уветение всё лето - и это можно обеспечить. Сделать для этого нужно совешенно немного, всего лишь посадить метельчатую гортензию.

Кусты этого растения цветут очень долго. Начиная с конца июня и по самый октябрь. Также эти соцветия смотрятся хорошо даже зимой. А вот крупнолистную гортензию стоит избегать, она требует особой и тщательной подготовки, к чему не все готовы. Метельчатые сорта радуют расцветками и не "грузят" проблемами.

Смотрите видео о том, какой цветок стоит посадить весной:

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