4 растения, которые привлекают тлю и других вредителей в ваш сад и на огород

Все мы знакомы с извечной проблемой вредителей - именно они уничтожили огромное количество растений как в саду, так и на огороде.
Крейг Уилсон, соучредитель, директор и эксперт по садоводству компании Gardeners Dream, рассказал о четырех популярных видах растений, которые привлекают вредителей в ваш двор, пишет The Mirror.
Розы
"В большинстве садов можно встретить розы, и как бы они ни были красивы, они, к сожалению, известны тем, что привлекают несколько нежелательных вредителей. Тля, японские жуки и паутинные клещи - вот самые распространенные вредители, которых можно встретить на кустах и растениях роз, - говорит Крейг.
Овощи
Для тех из нас, кто любит выращивать собственные овощи и фрукты, борьба с вредителями, к сожалению, является регулярной.
"Такие распространенные овощи, как огурцы и помидоры, способствуют появлению белокрылки и томатного рогового червя", - говорит Крис.
Что известно о Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
Чтобы отпугнуть вредителей от вашего огорода, эксперт советует ежегодно чередовать культуры, чтобы предотвратить укоренение вредителей и болезней, переносимых почвой.
"Для защиты растений от вредителей над землей используйте укрытия из легкой, проницаемой ткани, которые защитят овощи от широкого спектра вредителей и при этом обеспечат доступ света, воды и воздуха к растениям", - посоветовал эксперт.
Фруктовые деревья
"Фруктовые деревья, такие как яблони и вишни, наиболее часто встречаются в домашних садах и могут радовать своим присутствием и урожаем. Однако постоянное присутствие таких вредителей, как мотылек-треска и плодовые мухи, может сильно повлиять на радость, которую вы получаете от своих деревьев", - отметил эксперт.
По его словам, упаковка фруктов в газету - отличный способ защитить их от различных вредителей.
"Еще один способ избежать нежелательных вредителей - выбрать устойчивые к болезням сорта плодовых деревьев и корневища, которые подходят для местного климата и почвенных условий. Посадка правильного сорта может значительно снизить уязвимость перед вредителями. Также необходимо регулярно проводить обрезку плодовых деревьев, чтобы удалять мертвую или больную древесину и поддерживать открытый полог", - поделился эксперт.
Подсолнухи
"Несмотря на то, что это очень красивые цветы, подсолнухи привлекают в ваш сад несколько вредителей уже на стадии рассады", - говорит эксперт.
По его словам, петунии, ноготки, хризантемы и даже кошачья мята помогут сократить количество жуков и тли, которые доставляют вам неудобства.
"Хризантемы - природный источник одного из самых безопасных и эффективных пестицидов в мире - пиретринов, так что это отличный вариант!", - подытожил эксперт.
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