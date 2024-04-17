Каких кошек нельзя держать в квартире - сойдут с ума от скуки

Мы рассмотрим топ 5 пород кошек, которые не рекомендуется держать в квартире из-за их особенностей и потребностей.

https://glavred.info/life/kakih-koshek-nelzya-derzhat-v-kvartire-soydut-s-uma-ot-skuki-10558556.html Ссылка скопирована

Каких кошек нельзя держать в квартире / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Хотя кошки являются прекрасными компаньонами для жизни в квартире, некоторым породам лучше всего чувствовать себя на свежем воздухе. Выбор подходящей породы кошки для жизни в квартире важен, чтобы обеспечить ей комфорт и благополучие.

Мы рассмотрим топ 5 пород кошек, которые не рекомендуется держать в квартире из-за их особенностей и потребностей.

Сиамская кошка

Сиамская кошка / Фото: pixabay.com

Сиамские кошки — это активные и энергичные животные, которые нуждаются в постоянной физической активности и стимуляции. Они обладают ярким характером и высокой социальностью, что требует постоянного внимания и общения. Кроме того, сиамцы могут проявлять громкие голосовые проявления, что может быть проблематично для жильцов многоквартирного дома.

видео дня

Бенгальская кошка

Бенгальская кошка / Фото: pixabay.com

Бенгальские кошки обладают высоким уровнем энергии и любопытства. Они нуждаются в просторном пространстве для игр и развлечений. Бенгалы обладают сильным охотничьим инстинктом, что может привести к повреждению мебели или других предметов в квартире.

Как выбрать кошку? Если заводите кошку в качестве домашнего питомца, обращайте внимание на породу и поведение котенка с сопометниками. Угадать будущие повадки на основании половой принадлежности невозможно. И хотя по статистике кошек считают более ласковыми, послушными и привязанными к дому, а котов – их полной противоположностью, на практике все зависит от характера животного, его воспитания и близости отношений с хозяином.

Для поддержания их физической и умственной активности рекомендуется обеспечить доступ к открытой местности или использовать специальные игровые комплексы.

Мейн-кун

Мейн-кун / Фото: pixabay.com

Мейн-кун — это крупные кошки с дружелюбным и спокойным характером. Они нуждаются в достаточном пространстве для игры и расслабления. В квартире им может быть тесно из-за их крупного размера и потребности в активном образе жизни.

Также следует учитывать, что мейн-кунам требуется большое количество пищи и регулярная физическая активность для поддержания здоровья.

Сфинкс

Сфинкс / Фото: pixabay.com

Сфинксы — это порода кошек без шерсти, которая требует особого ухода и внимания. Они чувствительны к изменениям температуры и нуждаются в постоянном тепле.

В квартире, где может быть сквозняк или прохладно, сфинксам может быть дискомфортно. Кроме того, их кожа нуждается в регулярном уходе и ваннах для предотвращения раздражений и солнечных ожогов.

Шотландская вислоухая

Шотландская вислоухая / Фото: pixabay.com

Шотландские вислоухие кошки обладают спокойным характером и дружелюбным нравом. Однако из-за своих особенностей им требуется просторное пространство для игр и развлечений.

Кроме того, они могут проявлять склонность к ожирению, поэтому важно контролировать их питание и обеспечивать достаточную физическую активность.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред