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Каких кошек нельзя держать в квартире - сойдут с ума от скуки

Сергей Кущ
17 апреля 2024, 16:27
Мы рассмотрим топ 5 пород кошек, которые не рекомендуется держать в квартире из-за их особенностей и потребностей.
Каких кошек нельзя держать в квартире
Каких кошек нельзя держать в квартире / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Хотя кошки являются прекрасными компаньонами для жизни в квартире, некоторым породам лучше всего чувствовать себя на свежем воздухе. Выбор подходящей породы кошки для жизни в квартире важен, чтобы обеспечить ей комфорт и благополучие.

Мы рассмотрим топ 5 пород кошек, которые не рекомендуется держать в квартире из-за их особенностей и потребностей.

Сиамская кошка

Сиамская кошка
Сиамская кошка / Фото: pixabay.com

Сиамские кошки — это активные и энергичные животные, которые нуждаются в постоянной физической активности и стимуляции. Они обладают ярким характером и высокой социальностью, что требует постоянного внимания и общения. Кроме того, сиамцы могут проявлять громкие голосовые проявления, что может быть проблематично для жильцов многоквартирного дома.

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Бенгальская кошка

Бенгальская кошка
Бенгальская кошка / Фото: pixabay.com

Бенгальские кошки обладают высоким уровнем энергии и любопытства. Они нуждаются в просторном пространстве для игр и развлечений. Бенгалы обладают сильным охотничьим инстинктом, что может привести к повреждению мебели или других предметов в квартире.

Как выбрать кошку?

Если заводите кошку в качестве домашнего питомца, обращайте внимание на породу и поведение котенка с сопометниками. Угадать будущие повадки на основании половой принадлежности невозможно. И хотя по статистике кошек считают более ласковыми, послушными и привязанными к дому, а котов – их полной противоположностью, на практике все зависит от характера животного, его воспитания и близости отношений с хозяином.

Для поддержания их физической и умственной активности рекомендуется обеспечить доступ к открытой местности или использовать специальные игровые комплексы.

Мейн-кун

Мейн-кун
Мейн-кун / Фото: pixabay.com

Мейн-кун — это крупные кошки с дружелюбным и спокойным характером. Они нуждаются в достаточном пространстве для игры и расслабления. В квартире им может быть тесно из-за их крупного размера и потребности в активном образе жизни.

Также следует учитывать, что мейн-кунам требуется большое количество пищи и регулярная физическая активность для поддержания здоровья.

Сфинкс

Сфинкс
Сфинкс / Фото: pixabay.com

Сфинксы — это порода кошек без шерсти, которая требует особого ухода и внимания. Они чувствительны к изменениям температуры и нуждаются в постоянном тепле.

В квартире, где может быть сквозняк или прохладно, сфинксам может быть дискомфортно. Кроме того, их кожа нуждается в регулярном уходе и ваннах для предотвращения раздражений и солнечных ожогов.

Шотландская вислоухая

Шотландская вислоухая
Шотландская вислоухая / Фото: pixabay.com

Шотландские вислоухие кошки обладают спокойным характером и дружелюбным нравом. Однако из-за своих особенностей им требуется просторное пространство для игр и развлечений.

Кроме того, они могут проявлять склонность к ожирению, поэтому важно контролировать их питание и обеспечивать достаточную физическую активность.

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