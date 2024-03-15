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Как понять, что кошка беременна: точные признаки, что стоит ждать пополнения

Лидия Неплях
15 марта 2024, 14:22
Беременность котов длится около 2 месяцев или немного дольше.
Как понять, что кошка беременна: точные признаки, что стоит ждать пополнения
Сколько дней беременности у кошки/ Коллаж Главред, фото flickr (R. Kriatyrr Brosvik, Andressa Sipaúba (;)

Беременность у кошек – это особенный период, требующий внимательного и заботливого отношения со стороны хозяина. Понимание и внимание к изменениям в поведении и физиологии кошки поможет обеспечить ей комфорт и здоровье в течение всей беременности.

Как определить беременность у кошки на ранних сроках

Определить беременность у кошки на ранних сроках может быть сложно, но есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание. К ним относятся изменение аппетита, увеличение и пигментация молочных желез, изменение поведения (поиск уединенного места, увеличенная ласковость или, наоборот, агрессивность). Также, кошка может начать набирать вес, особенно заметно это будет после третьей недели беременности. Врач может подтвердить беременность на основе пальпации после третьей недели беременности или с помощью ультразвукового исследования после 21 дня.

Как ведут себя кошки во время беременности

Во время беременности поведение кошки может заметно измениться. Она может стать более ласковой и искать больше внимания от хозяина, либо, напротив, предпочитать уединение. Также возможно увеличение аппетита. Важно обеспечить кошке спокойную и уютную среду, особенно когда приближается время родов.

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Можно ли не заметить беременность кошки

Да, в некоторых случаях беременность кошки может остаться незамеченной, особенно если кошка небольшого размера или если она набрала мало веса. В таких случаях внезапные роды могут стать неожиданностью для хозяина.

Сколько дней длиться беременность у кошки

Беременность у кошки длится в среднем от 63 до 67 дней (около 9 недель). Важно отслеживать дату предполагаемых родов, чтобы подготовиться к ним должным образом.

Как понять, что пушистик в положении:

  • Изменение аппетита: В начале беременности кошка может есть меньше, но к середине и концу беременности ее аппетит увеличивается.
  • Поведенческие изменения: Кошка может стать более ласковой или, наоборот, избегать контакта.
  • Физические признаки: Увеличение веса, изменения в молочных железах.
  • Подготовка к родам: Кошка начинает искать укромное и тихое место за несколько дней до родов.
  • Ветеринарный контроль: Регулярные посещения ветеринара помогут контролировать здоровье кошки и ее будущих котят.

Забота о беременной кошке требует внимания и понимания от ее хозяина. Следуя этим рекомендациям и обеспечивая кошке необходимый уход и питание, вы поможете ей безопасно перенести беременность и подготовиться к родам.

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