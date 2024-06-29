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Они от них сходят с ума: почему коты любят оливки и сколько их можно давать

Юрий Берендий
29 июня 2024, 15:36
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Оливки могут напрямую влиять на поведение котов и быть чрезвычайно полезными для пушистиков. Главред выяснил, сколько оливок можно давать котам.
Они от них сходят с ума: почему коты любят оливки и сколько их можно давать
Что обожают коты - сколько оливок можно давать котам / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Хозяева кошек часто замечают, что домашний любимец моментально прибегает, когда кто-то открывает банку с оливками. Оливки - это вид плодов оливкового дерева, которые в сыром виде очень горькие. По этой причине их обрабатывают и консервируют, чтобы сделать их более приятными для человека. Хотя коты могут безопасно есть оливки, это не обязательно означает, что они должны их есть. О том, можно ли котам есть оливки рассказала ветеринар и эксперт по котам AnimalWised Лаура Гарсиа Ортис.

Можно ли котам есть оливки

По ее словам это напрямую будет зависит от способа их приготовления, ведь оливки в природе не содержат никаких токсичных веществ для котов. Это касается как зеленых, так и черных оливок,.

"Это не означает, что коты должны есть оливки регулярно. На самом деле, регулярное потребление оливок котами может быть очень вредным для животного. Причина, почему оливки вредны для кошек, заключается в их питательном составе. Оливки имеют низкое содержание белка и не обеспечат котов большой питательной ценностью. Кроме того, оливки обычно маринуют в соли или консервируют в масле. Это означает, что они содержат много соли и жира соответственно, - отмечает она.

Смотрите видео о том, можно ли котам есть оливки:

Лаура Гарсиа Ортис добавляет, что высокое содержание соли и жиров в рационе кота может очень негативно повлиять на его здоровье. Жир может повлиять на их вес и привести к проблемам с ожирением.

"Слишком много соли в рационе кота может вызвать серьезные проблемы с жизненно важными органами, такими как почки. Даже если они не набирают вес, эти проблемы могут быть потенциально смертельными для кошек", - указывает ветеринар.

Чем оливки полезны для кошек

В то же время, по ее словам, хотя оливки не содержат много белка, они содержат некоторые питательные вещества, которые могут быть полезными для кошек. Одним из примеров является относительно высокий уровень жирных кислот, таких как олеиновая кислота.

"Эти кислоты помогают улучшить качество кошачьей шерсти, делая ее блестящей и сияющей. Полезные жиры, содержащиеся в нем, также могут способствовать кишечному транзиту кошек. Это также связано с высоким содержанием клетчатки. Оливковое масло особенно полезно для кишечного транзита, поскольку оно действует как смазка для желудочно-кишечного тракта. По той же причине оно также может помочь предотвратить накопление клубков волос", - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что еще одним потенциальным преимуществом оливок для кошек является укрепление здоровья суставов.

"Это также связано с наличием полезных жиров, жирных кислот и других питательных веществ. Содержание витаминов А и С может способствовать здоровью тканей. Также возможно, что оливки помогают некоторым котам справляться со стрессом и тревогой", - сказала Лаура Гарсиа Ортис

Почему коты любят оливки

Ветеринар указывает на то, что не все коты одинаковы. Некоторые из них с удовольствием едят оливки, тогда как другие могут считать их особенно неаппетитными. Даже запах может вызвать разногласия.

"Одной из причин этого является содержание в составе оливок терпеноидов, известных как терпеноиды. Также известные как изопреноиды, это природные химические соединения, которые также присутствуют в кошачьей мяте. Кошачья мята для кошек - это вещество, от которого некоторые коты просто сходят с ума. Она может действовать как стимулятор и как релаксант, хотя не все коты реагируют на нее одинаково", - сказала она.

По ее словам, когда они реагируют положительно - это может вызвать прилив энергии, заставляя их бегать по комнате и наслаждаться жизнью.

"Мы можем наблюдать расширение зрачков и даже некоторое безрассудное поведение. Однако не все коты так реагируют на терпеноиды", - подчеркнула эксперт.

Сколько оливок можно давать коту

Лаура Гарсиа Ортис советует давать котам оливки только в небольших порциях.

"В общем, кошка не должна съедать более 3/4 оливки дважды в неделю. Эта оценка базируется на котах среднего размера и веса. Хотя оливки неплохи для кошек в умеренных количествах, некоторые продукты опасны даже при употреблении в небольших количествах", - резюмировала она.

Что известно о AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

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