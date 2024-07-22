Почему кот мяукает ночью: неожиданная разгадка поведения любимцев

Нередко владельцы кошек просыпаются ночью от громких криков, сбрасывания вещей и чрезмерной активности своих любимцев. Это все не просто так.

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Что делать, когда кот не спит ночью / Коллаж: Главред, фото: flickr

Владельцам котов часто бывает тяжело выспаться, ведь четырехлапые нападают на них, или просто громко передвигаются по дому. Это не повод бить тревогу, ведь по природе коты являются хищниками, которые утром спят, а ночью выходят на охоту. Этих инстинктов даже у домашних животных не отберешь. Однако есть способы, которые помогут изменить поведение котов. Об этом рассказали на YouTube ZooComplex.

Почему нельзя закрывать кота в другой комнате

Во время ночной активности кота многие решают просто закрыть его в другом помещении. Но так делать не стоит, ведь коты могут начать громче кричать и активнее дергать дверь. Кроме этого такой метод плохо влияет на состояние питомца и вызывает у него тревожность.

Можно ли брызгать кота водой

На интернет-форумах часто советуют именно таким способом бороться с чрезмерной активностью кота ночью - намочить ему хвост, или же обрызгать всего кота, чтобы он отвлекся на вылизывание. Этот метод действительно работает, однако не долго. Как только животное приведет себя в порядок, продолжит дебоширить.

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Можно ли кормить кота посреди ночи

Если домашний любимец просит дополнительную порцию еды ночью и вы думаете, что лакомство успокоит его - это большая ошибка. Таким образом вы разве ухудшите себе сон на перспективу, ведь кот поймет, что его методы работают и все чаще будет будить вас ночью для очередной порции пищи. Если вы все же хотите подкармливать кота ночью - оставьте ему небольшую порцию еды в миске вечером, но ни в коем случае не вставайте с постели.

Что делать, чтобы кот не мяукал ночью

Для начала стоит установить четкий распорядок дня животного, который будет совпадать с вашим режимом. То есть не давайте коту спать весь день, уделяйте ему много внимания, выматывайте играми и физическими нагрузками. Если же вы обычно уходите на весь день на работу - оставляйте коту электронные игрушки, которые не дадут заснуть любимцу и без вашего присутствия.

Не менее важны игры с котом перед сном, ведь они смогут заменить ему инстинктивную охоту. Однако не играйте с любимцем руками или ногами, лучше использовать игрушки, чтобы ночью он не нападал неожиданно на открытые участки вашего тела.

Если вы хотите, чтобы кот ночью не дебоширил, в течение нескольких недель не реагируйте на любые его выходки в ночное время суток. Со временем ему станет просто скучно, ведь четверолапый не будет видеть никакой активности, а гонять самому по дому ему надоест.

Что известно о ZooComplex? ZooComplex - YouTube-канал украинского зоомагазина, где специалисты рассказывают об уходе за домашними любимцами, делятся интересными фактами о животных и обзорами. За каналом следит более 10 тысяч пользователей.

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