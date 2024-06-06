Как определить возраст кота - топ самых простых способов

Многие любители котов и котят задаются вопросом о возрасте четвероногих любимцев. Кому-то необходимо знать, как определить возраст кота, подбирая его с улицы, другие же интересуются этим, когда уже приютили животное дома.
Большинство котов не имеют точной даты рождения, однако иногда критически необходимо понимать примерный возраст животного: то ли вакцинацию сделать, то ли правильно подобрать корм. Поэтому ветеринары и владельцы зообизнеса выделяют несколько ключевых способов, по которым можно узнать необходимую информацию.
В частности, как рассказала специалист зоомагазина ZooComplex, важными при определении возраста кота являются его внешний вид и состояние глаз и зубов.
Как определить возраст котенка по внешнему виду по глазам?
Глаза - достаточно красноречивый орган у кошек. С их помощью домашний любимец может не только выпросить любимое лакомство, но и рассказать владельцу о своем возрасте.
Если глаза у котенка еще закрыты - малышу меньше 14 дней. Когда же только начинают открываться и совсем узкие - от 2 до 3 недель. Специалист ZooComplex также отмечает, что о возрасте котика говорит и цвет его глаз.
"Сначала у всех котиков глаза ярко голубые. Если начали замечать, что цвет меняется - животное имеет возраст около 8 недель. У молодых котиков глаза ясные и без выделений, у старших начинают мутнеть", - рассказала она.
Как понять, сколько лет коту по состоянию зубов?
Зубы у котят прорезаются со второй недели жизни. Если зубы уже есть - возраст определяется по их количеству и состоянию. Примерно на 5-м месяце жизни молочные зубы начинают сменяться на коренные. Этот процесс длится примерно до 7-ми месяцев.
Если мы видим, что у кота зубы начинают стираться - ему уже больше 1 с половиной года. Сначала это центральные резцы, а в 5 с половиной лет уже клыки. Как понять, что кот уже старый? После 10 лет у него начинается выпадение зубов, а в 14-15 лет кот вообще может остаться без них.
Смотрите видео, как определить возраст кота:
Стоит отметить, что сомнения относительно возраста кота могут посеять некоторые приобретенные факторы. Например, стерилизация. Ни для кого не секрет, что после этой процедуры продолжительность жизни животного увеличивается, соответственно и внешние признаки старения менее заметны. Сколько в среднем живут кастрированные коты? Отмечается, что это от 12 до 16 лет. Но многие кошки живут и дольше, здесь все зависит от образа жизни и ухода за домашним любимцем. Поэтому, например, выпадение зубов у таких животных может начаться позже.
Что известно о ZooComplex?
ZooComplex - YouTube-канал украинского зоомагазина, где специалисты рассказывают об уходе за домашними любимцами, делятся интересными фактами о животных и обзорами. За каналом следит более 10 тысяч пользователей.
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