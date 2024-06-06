УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как определить возраст кота - топ самых простых способов

Анна Косик
6 июня 2024, 16:39
81
Определить возраст котенка по внешнему виду помогут несколько ключевых признаков животного.
Кот, кошки
Как понять, сколько лет коту? / Коллаж: Главред, фото: flickr

Многие любители котов и котят задаются вопросом о возрасте четвероногих любимцев. Кому-то необходимо знать, как определить возраст кота, подбирая его с улицы, другие же интересуются этим, когда уже приютили животное дома.

Большинство котов не имеют точной даты рождения, однако иногда критически необходимо понимать примерный возраст животного: то ли вакцинацию сделать, то ли правильно подобрать корм. Поэтому ветеринары и владельцы зообизнеса выделяют несколько ключевых способов, по которым можно узнать необходимую информацию.

В частности, как рассказала специалист зоомагазина ZooComplex, важными при определении возраста кота являются его внешний вид и состояние глаз и зубов.

Как определить возраст котенка по внешнему виду по глазам?

Глаза - достаточно красноречивый орган у кошек. С их помощью домашний любимец может не только выпросить любимое лакомство, но и рассказать владельцу о своем возрасте.

Если глаза у котенка еще закрыты - малышу меньше 14 дней. Когда же только начинают открываться и совсем узкие - от 2 до 3 недель. Специалист ZooComplex также отмечает, что о возрасте котика говорит и цвет его глаз.

"Сначала у всех котиков глаза ярко голубые. Если начали замечать, что цвет меняется - животное имеет возраст около 8 недель. У молодых котиков глаза ясные и без выделений, у старших начинают мутнеть", - рассказала она.

Как понять, сколько лет коту по состоянию зубов?

Зубы у котят прорезаются со второй недели жизни. Если зубы уже есть - возраст определяется по их количеству и состоянию. Примерно на 5-м месяце жизни молочные зубы начинают сменяться на коренные. Этот процесс длится примерно до 7-ми месяцев.

Если мы видим, что у кота зубы начинают стираться - ему уже больше 1 с половиной года. Сначала это центральные резцы, а в 5 с половиной лет уже клыки. Как понять, что кот уже старый? После 10 лет у него начинается выпадение зубов, а в 14-15 лет кот вообще может остаться без них.

Смотрите видео, как определить возраст кота:

Стоит отметить, что сомнения относительно возраста кота могут посеять некоторые приобретенные факторы. Например, стерилизация. Ни для кого не секрет, что после этой процедуры продолжительность жизни животного увеличивается, соответственно и внешние признаки старения менее заметны. Сколько в среднем живут кастрированные коты? Отмечается, что это от 12 до 16 лет. Но многие кошки живут и дольше, здесь все зависит от образа жизни и ухода за домашним любимцем. Поэтому, например, выпадение зубов у таких животных может начаться позже.

Что известно о ZooComplex?

ZooComplex - YouTube-канал украинского зоомагазина, где специалисты рассказывают об уходе за домашними любимцами, делятся интересными фактами о животных и обзорами. За каналом следит более 10 тысяч пользователей.

Интересные новости о котах:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

коты возраст
Реклама

Главное за день

Не мирные переговоры: Шольц назвал основные цели Саммита мира в Швейцарии

Не мирные переговоры: Шольц назвал основные цели Саммита мира в Швейцарии

17:34 Украина
Путин назвал количество украинских пленных в России: в ГУР отреагировали

Путин назвал количество украинских пленных в России: в ГУР отреагировали

16:40 Украина
Удары американским оружием по Москве и Кремлю: Байден дал категорический ответ

Удары американским оружием по Москве и Кремлю: Байден дал категорический ответ

15:48 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Не волшебная история : Боярский раскрыл правду про роман Заворотнюк и Жигунова 58802

"Не волшебная история": Боярский раскрыл правду про роман Заворотнюк и Жигунова

Ну прям Киркоров : сын Анастасии Стоцкой стал копией путиниста - редкий кадр 9299

"Ну прям Киркоров": сын Анастасии Стоцкой стал копией путиниста - редкий кадр

Свет будет весь день: названа область, где 6 июня не будут отключать электроэнергию 4049

Свет будет весь день: названа область, где 6 июня не будут отключать электроэнергию

Россияне на низком старте: что ждет оккупантов 2539

Россияне на низком старте: что ждет оккупантов

Последние новости

17:50

Почему нельзя дарить подарки наперед: могут подстерегать беды и несчастья

17:41

Дополнительные 500 МВт от солнца и мощные батареи: эксперты рассказали, как Украине пережить зиму

17:34

Не мирные переговоры: Шольц назвал основные цели Саммита мира в Швейцарии

17:03

Все болезни исчезнут: какое украшение нужно надеть 7 июня - приметы

16:40

Путин назвал количество украинских пленных в России: в ГУР отреагировали

Россия подошла к черте, через месяц армия Путина будет вынуждена сесть в глухую оборону – ЖдановРоссия подошла к черте, через месяц армия Путина будет вынуждена сесть в глухую оборону – Жданов
16:40

Столтенберг ответил на слухи о подготовке НАТО к войне с Россией

16:39

Как определить возраст кота - топ самых простых способов

16:33

Почему нельзя поливать огород в жару: как не уничтожить все зеленое

16:22

Потап вернулся в Украину в провокационном наряде

Реклама
16:20

Взрослую дочь Тома Круза папарацци подловили на пробежке в отличной форме

16:19

Будет радовать глаз круглый год: чем полить орхидею, чтобы она зацвелаВидео

15:48

Удары американским оружием по Москве и Кремлю: Байден дал категорический ответ

15:41

Ефросинина рассказала, как дочь отреагировала на новость о разводе

15:26

Зеленский прибыл во Францию: какие "сюрпризы" подготовил МакронВидео

15:18

Серьезные проблемы для РФ: в разведке назвали последствия удара по паромам в Крыму

15:11

Будет работать часами: светильник без электричества - интересный лайфхакВидео

15:09

Берем небольшое куриное филе, кабачок и готовим целую гору котлет - проще не придумаешьВидео

15:02

Кому война, кому Биркин: у кого из украинских звезд есть "бесценная" сумка Hermes

14:57

Из России на Саммит мира: в Венгрии объявили нового участника мероприятия

14:32

На Киевщине власть и правоохранители улучшат координацию совместной работы

Реклама
14:27

64-летний Тигипко стал отцом в восьмой раз: первые кадры, имя и пол младенцаВидео

14:18

Запад загнал Путина в угол, главе Кремля уже нечем ответить - Жданов

13:45

Вот это преображение: Дантес удивил андрогинным луком в стиле старого ГолливудаВидео

13:39

Часть областей Украины накроют грозы и град: где будет сильная непогода

13:32

Отобрали все: в РФ нанесли удар по Пугачевой - что случилось

13:00

На фоне онкологии: инсайдеры рассказали, как изменились отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма

12:49

"Ответ будет очень конкретный": НАТО на пороге серьезной эскалации - Глоба

12:42

Как правильно - "швИдкісний" или "швидкіснИй" поезд: какую ошибку мы часто делаемВидео

12:28

Работино оказалось в "серой зоне": военные ВСУ рассказали о нехватке оружия

12:12

"Путин свою колоду козырей исчерпал": Жданов сказал, почему Запад разрешил бить по РФ

12:09

Именно сегодня: семья покойной Анастасии Заворотнюк обратилась с важной просьбой

11:50

"Сатурн" больше не поплывет: в Крыму бойцы ГУР уничтожили российский буксирВидео

11:44

Девушка эпично вычислила парня-изменщика - видео набрало почти 200 тысяч лайковВидео

11:38

Когда будет самая тяжелая ситуация в энергосистеме: в "Укрэнерго" сделали важное заявление

11:31

Доходы РФ от нефти взлетели: в СМИ раскрыли, как Кремль "адаптировался" к санкциям

11:13

Армия РФ выходит из Харьковской области: ВСУ разбили полк российских оккупантов

11:12

Развод Алсу и Абрамова: стало известно, что сделал муж певицы

10:52

Жена удивила мужа задорным завтраком: в Сети едва сдерживают слезы от смеха

10:36

Китайский гороскоп на завтра 7 июня: Тиграм - мощные изменения, Свиньям - разрыв отношений

10:31

РФ ударила по "Эпицентру" и домам на Херсонщине: вспыхнули масштабные пожарыФотоВидео

Реклама
10:31

"Морской удар, все метко": бойцы ГУР уничтожили в Крыму вражеское судно

10:27

Как избавиться от жирных пятен на кухонной мебели: 2 лучших способа

10:26

Церковный праздник 7 июня: почему в этот день стоит надеть золотые украшения

09:57

На Днепропетровщине дрон РФ попал в рейсовый автобус: деталиФото

09:54

"Служу украинскому народу": Сергей Жадан вступил в ВСУ и показал первые кадры

09:40

РФ ударила дронами по автобусу с пассажирами и объекту инфраструктуры: что известноФото

09:29

Гороскоп на завтра 7 июня: Овнам - смущающие слова, у Стрельцов все развалится

09:01

"Ну прям Киркоров": сын Анастасии Стоцкой стал копией путиниста - редкий кадр

08:59

В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовым: 4 жертвы и десятки раненых

08:58

Украина страдает от обстрелов РФ из-за нерешительности США: аналитики объяснили угрозы

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять