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Нарушают душевный покой: какие вещи в доме пугают и не нравятся котам

Даяна Швец
3 октября 2024, 11:12
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Многим животным нужно помогать адаптироваться, обеспечивая им места для укрытия и постепенно знакомя их с новыми или шумными объектами.
кот
Есть определенные вещи дома, которые котикам не сильно по душе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Чтобы чувствовать себя дома комфортно и безопасно, котам нужно немного времени, чтобы привыкнуть, а также удостовериться, что вокруг нет потенциальных угроз. Чаще всего, эти четвероногие не любят большие предметы или те, которые создают громкие звуки. Именно поэтому некоторые бытовые вещи, такие как пылесосы или фены, могут их пугать и вызывать раздражение.

Кот будет жить в гораздо более комфортных и безопасных условиях, если будет знать, что ему ничего не угрожает. Вот список от экспертов Сатѕтег о нескольких привычных бытовых предметах, которых могут бояться коты:

Пылесос

Поскольку кошки имеют очень чувствительный слух, шум пылесоса является для них неприятным. Кроме громкости, пылесосы могут быть большими и иметь подсветку, что также пугает некоторых кошек. А автоматические пылесосы добавляют еще больше неопределенности для хвостатых, поскольку кошка не знает, в какой момент устройство включится, что вызывает дополнительный страх.

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Колонки

Громкие звуки колонок также очень неожиданные, и могут сильно напугать бедную кошку, ведь животное не может предсказать момент их включения. Кроме этого, вибрации от колонок также могут вызывать у кошек дискомфорт, заставляя их прятаться или убегать в другую комнату.

Как правильно гладить кота?

Многие кошки любят, когда их гладят или слегка разминают лапы. Мягкое поглаживание подушечек лап кошкам тоже понравится. Сами когти область вокруг них очень чувствительны, поэтому гладить их нужно кончиками пальцев, не надавливая сильно. Поглаживание слева и справа вдоль корпуса, как правило, очень приятно кошкам.

Блендер

Даже для нас, людей, звук кухонного блендера не является симфонией для ушей, а что уж говорить о котах, чей слух намного острее? Громкое и неприятное звучание становится еще более раздражающим и тревожным, поэтому коты часто избегают пребывания на кухне, когда их используют.

Фен

Фен также является распространенным источником страха для кошек. Однако здесь не только из-за его громкости, но и из-за потока горячего воздуха. К тому же, с психологической точки зрения, фен может ассоциироваться у кота с тем, что вы скоро покинете дом, что особенно тревожит животных, склонных к страху разлуки.

Чайник

Чайники с пронзительным свистом во время кипения воды могут вызвать у кота тревогу. К тому же, если кошка когда-то коснулась горячего чайника, она может запомнить этот негативный опыт и избегать его в будущем.

Телевизор

Для кошек телевизор может казаться непонятным устройством, которое излучает звуки, свет и изображение. Неожиданные включения телевизора могут напугать кошку, а его большой размер добавляет страха.

Воздушные шарики

На первый взгляд интересная забава, когда кот вонзает когти в шарик, который лопается, создавая громкий звук. Это пугает животное, а также вызывает удивление из-за того, что шарик исчез. После этого коты обычно избегают шариков, боясь повторения подобной ситуации.

Новые предметы

Кошки очень внимательны к своей среде и легко замечают любые изменения. Некоторые из них могут быть осторожными в отношении новых вещей в доме, особенно с неизвестными ранее запахами: будь то новая мебель, приборы или даже игрушки. Обычно страх перед новыми предметами исчезает через несколько дней, когда кошка понимает, что они не представляют угрозы.

В общем, кошки могут не любить громкие звуки или предметы, которые издают резкие шумы.

"Некоторые из них могут постепенно привыкнуть к этим предметам, но многие кошки все равно испытывают страх. Поэтому важно помогать кошке адаптироваться к новым предметам в доме медленно, предоставляя ей возможность прятаться, когда это необходимо. Такие меры помогут уменьшить страх и тревогу у кошек, когда вы пользуетесь обычными бытовыми предметами", - объясняют эксперты.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
​ Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Еще некоторые интересные новости о котах

Недавно было опубликовано неожиданное объяснение экспертов по сну, которое объясняет, почему нельзя спать с котом. Важно понимать, почему полезно спать с любимцем, а чем это может навредить.

Также Главред указал сколько раз в день нужно кормить кота. Самое главное - это учитывать их потребности на разных этапах жизни.

Кстати, научить кота выполнять команды может быть очень просто. Каждый кот реагирует на тренировки по-своему: кто-то может вас игнорировать, а кто-то проявит большой интерес.

Что интересно, существует 7 главных признаков, как понять, что кот любит вас больше, чем других. К примеру, если ваш кот трется своим телом о ваше, это "верный признак того, что ваш кот принял вас в свою социальную группу".

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