За что можно ругать собаку: кинолог дал советы, как воспитать верного щенка

Песику стоит объяснять, общаясь с ним в доброжелательной манере.

https://glavred.info/life/za-chto-mozhno-rugat-sobaku-kinolog-dal-sovety-kak-vospitat-vernogo-shchenka-10600613.html Ссылка скопирована

Кинолог поделился правилами воспитания щенка / unsplash.com

"Наказание" собачки не всегда может иметь негативный характер. Кинолог Уилл Атертон поделился полезными советами по воспитанию щенков. Он подчеркивает, что важно научить щенка понимать, какое поведение желательно, а чего стоит избегать, при этом кричать на животное нельзя. Стоит объяснять, общаясь с ним в доброжелательной манере.

Как правильно ругать собаку?

Как вариант, можно использовать специальные звуки или жесты для обозначения нежелательных действий. Уилл обратил внимание на то, что собаки часто становятся тревожными или агрессивными, если не знают, что делают неправильно, а хозяева внезапно начинают их за это строго наказывать и ругаться.

Почему нельзя бить собаку?

Вместо этого нужно искать мягкий подход, критиковать щенка следует осторожно и мягко, чтобы не вызвать негативных последствий.

видео дня

Используйте голос: вместо повышения тона, говорите спокойно, но уверенно, чтобы показать, что поведение нежелательно. Будьте точными: вместо общих замечаний четко указывайте на конкретное действие, которое нужно исправить, например, "Не грызи мебель". Используйте отвлечение: если щенок ведет себя неправильно, переключите его внимание на игрушку или команду. Избегайте физических наказаний: это может вызвать страх и агрессию. Вместо этого сосредоточьтесь на положительном подкреплении.

Можно ли кормить собаку один раз в день Эксперты Аризонского университета провели исследование и выяснили, что кормление собак всего один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, в частности: рака, стоматологических проблем, снижения когнитивных способностей, расстройств желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com. По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки - волки - часто по несколько дней обходились без еды. "Однако наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также следует учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", - сказал один из авторов исследования Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.

Уилл отметил важность ясного общения с собакой, чтобы она чувствовала себя понятой и уверенной. Это не только укрепляет связь между владельцем и собакой, но и делает их жизнь более гармоничной и счастливой.

Как убрать шерсть домашних животных / Главред

Другие интересные новости о животных

Главред также назвал топ-3 породы собак, которые заводить рискованно. Если вы думаете о собаке для семьи, стоит обратить внимание на более спокойные и дружественные породы, которые лучше ладят с детьми.

Кроме этого, владельцам собак может быть интересно прочитать, сколько раз в день кормить собаку. Правильный график кормления собаки является важным фактором для поддержания ее здоровья.

Также эксперты делились, почему собака начинает выть: что происходит и не предвещает ли это беду. Понимание причин воя вашей собаки поможет вам найти решение, которое сделает вашу собаку счастливее и спокойнее.

Еще один материал рассказывает, сколько стоит самая дорогая собака в мире. В частности, в 2014 году щенок был продан в Китае почти за 2 миллиона долларов. Что интересно, LaFerrari - самая мощная модель серийных дорожников этой компании стоит миллион 190 тысяч евро, то есть дешевле чем собака.

Другие интересные новости о собаках:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред