Собакам может не нравиться когда их гладят: кинолог назвала 6 неожиданных признаков

Сертифицированный дрессировщик собак назвала основные признаки, которые могут указывать на то, что стоит прекратить гладить домашнего любимца.

Как узнать, что собаке не нравится когда ее гладят - 6 признаков

Хотя собаки являются умными, верными и любящими существами, важно помнить, что они все же остаются животными. Поскольку они не могут выразить свое недовольство словами, они демонстрируют это другими способами, которые иногда могут быть агрессивными и даже опасными, если чувствуют страх или угрозу, передает Mirror.

Брона Дейли, сертифицированная дрессировщица собак и владелица компании Five By Five Canine, поделилась шестью признаками, на которые следует обращать внимание, чтобы немедленно прекратить взаимодействие со своим любимцем.

В своем TikTok-видео, которое посмотрели ее 509 000 подписчиков, она рассказала о шести признаках и объяснила, как действовать, если вы их заметите.

Замерзание

Брона сказала: "Если вы гладите собаку и вдруг видите или чувствуете, что она перестает двигаться, уберите руку".

Заклинание

"Если вы гладите собаку и чувствуете, как под вашей рукой напрягаются мышцы, немедленно уберите руку", - советует она.

Затишье

"Если вы гладите собаку и сначала слышите, как она дышит, а потом вдруг становится очень тихой, уберите руку", - делится Брона.

Тяжелое дыхание

"Хотя бывает и наоборот, если вы гладите собаку, и вдруг она начинает тяжело дышать, опять же уберите руку", - указывает кинолог.

Вибрация

"Это, как правило, предвестник рычания", - объясняет Брона, которая рекомендует убрать руку от собаки и отойти в сторону.

Собака отворачивается

"Если вы чувствуете, что собака отворачивается или вообще отходит, уберите руку. Тогда вы сможете увидеть, решит ли собака снова вступить в контакт, но если нет, то оставьте ее в покое", - подчеркивает она.

