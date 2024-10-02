Собакам может не нравиться когда их гладят: кинолог назвала 6 неожиданных признаков

Хотя собаки являются умными, верными и любящими существами, важно помнить, что они все же остаются животными. Поскольку они не могут выразить свое недовольство словами, они демонстрируют это другими способами, которые иногда могут быть агрессивными и даже опасными, если чувствуют страх или угрозу, передает Mirror.
Брона Дейли, сертифицированная дрессировщица собак и владелица компании Five By Five Canine, поделилась шестью признаками, на которые следует обращать внимание, чтобы немедленно прекратить взаимодействие со своим любимцем.
В своем TikTok-видео, которое посмотрели ее 509 000 подписчиков, она рассказала о шести признаках и объяснила, как действовать, если вы их заметите.
Замерзание
Брона сказала: "Если вы гладите собаку и вдруг видите или чувствуете, что она перестает двигаться, уберите руку".
Заклинание
"Если вы гладите собаку и чувствуете, как под вашей рукой напрягаются мышцы, немедленно уберите руку", - советует она.
Смотрите видео о том, как узнать, что собаке не нравится когда ее гладят:
@fivebyfivek9 Шесть предупреждающих признаков того, что собака может больше не хотеть, чтобы ее трогали ? #dogbehavior#pettingyourdog#dogbodylanguage#caninecommunication#doglanguage#caninebodylanguage♬ original sound - Five By Five Canine
Затишье
"Если вы гладите собаку и сначала слышите, как она дышит, а потом вдруг становится очень тихой, уберите руку", - делится Брона.
Тяжелое дыхание
"Хотя бывает и наоборот, если вы гладите собаку, и вдруг она начинает тяжело дышать, опять же уберите руку", - указывает кинолог.
Вибрация
"Это, как правило, предвестник рычания", - объясняет Брона, которая рекомендует убрать руку от собаки и отойти в сторону.
Собака отворачивается
"Если вы чувствуете, что собака отворачивается или вообще отходит, уберите руку. Тогда вы сможете увидеть, решит ли собака снова вступить в контакт, но если нет, то оставьте ее в покое", - подчеркивает она.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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