Дива, как мама: Максим Галкин восхитил красотой 11-летней дочери

Кратко:
- Максим Галкин показал свежие фото с Лизой
- Девочка покорила поклонников папы приятной внешностью
Российский комик и иноагент Максим Галкин сейчас на каникулах после насыщенного концертного тура. Свободное время он проводит с детьми, и делится этой радостью отцовства с поклонниками.
К примеру, показал в своем блоге в Instagram, как сейчас выглядит Лиза - его дочь от Аллы Пугачевой. Девочка - старшая из двойняшек, которые появились у комика и его звездной жены в 2013 году.
Галкин с нежностью называет дочь "Моной Лизой". Девочка действительно растет очень особенной - харизматичной и и привлекательной. Поклонники семьи Пугачевой и Галкина отмечают красоту Лизы и задатки настоящей Дивы.
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Максим Галкин - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
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Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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