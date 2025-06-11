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Дива, как мама: Максим Галкин восхитил красотой 11-летней дочери

Анна Подгорная
11 июня 2025, 21:24
69
Лиза Галкина превращается в весьма яркую юную особу.
Лиза Галкина, Максим Галкин, Гарри Галкин
Максим Галкин дети - как сейчас выглядит Лиза Галкина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

  • Максим Галкин показал свежие фото с Лизой
  • Девочка покорила поклонников папы приятной внешностью

Российский комик и иноагент Максим Галкин сейчас на каникулах после насыщенного концертного тура. Свободное время он проводит с детьми, и делится этой радостью отцовства с поклонниками.

К примеру, показал в своем блоге в Instagram, как сейчас выглядит Лиза - его дочь от Аллы Пугачевой. Девочка - старшая из двойняшек, которые появились у комика и его звездной жены в 2013 году.

видео дня

Галкин с нежностью называет дочь "Моной Лизой". Девочка действительно растет очень особенной - харизматичной и и привлекательной. Поклонники семьи Пугачевой и Галкина отмечают красоту Лизы и задатки настоящей Дивы.

Лиза Галкина, Максим Галкин
Максим Галкин дети - как сейчас выглядит Лиза Галкина / instagram.com/maxgalkinru
Лиза Галкина, Максим Галкин
Максим Галкин дети - как сейчас выглядит Лиза Галкина / instagram.com/maxgalkinru
Лиза Галкина, Максим Галкин
Максим Галкин дети - как сейчас выглядит Лиза Галкина / instagram.com/maxgalkinru
Лиза Галкина, Максим Галкин
Максим Галкин дети - как сейчас выглядит Лиза Галкина / instagram.com/maxgalkinru

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Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

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Кто такой Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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