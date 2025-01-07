Максим Галкин перепел Степана Гигу и признался, кто учит его украинскому

Галкин на украинском языке рассказал, что специально берет уроки соловьиной.

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Максим Галкин заговорил и запел на украинском языке - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Краткое содержание:

Галкин на концерте рассказал, что берет уроки украинского языка

Комик спел известный хит Степана Гиги на украинском

Российский комик Максим Галкин в первые дни полномасштабной войны в Украине покинул вместе с семьей страну-оккупанта. С тех пор артист не отказался от своей антивоенной позиции. Наоборот: критика кровавой кремлевской власти и пропагандистов стала неотъемлемой частью концертной программы юмориста.

Нередко в публичном пространстве Галкин выражает свои симпатии к Украине и украинскому народу. К примеру, недавно по Сети разошелся ролик с его концерта, где артист на украинском языке рассказывает, что работает с репетитором-украинкой над совершенствованием своих навыков.

"Сейчас хочу обновить, освежить, углубить свои знания, поэтому изучаю сейчас украинский язык с учительницей из Украины, с носительницей украинского языка", - рассказал он.

Также на видео попало, как Максим Галкин со сцены исполняет песню на украинском языке. В свой репертуар он включил хит Степана Гиги "Цей сон".

Смотрите видео, как Максим Галкин разговаривает и поет на украинском языке:

Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред озвучил, почему на самом деле развелись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Частную версию высказал бывший концертный директор певца, и отметил, что роман Примадонны с Галкиным там не при чем.

Меж тем бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным. Якобы в их браке сейчас не все так гладко, как они пытаются показать в информационном пространстве.

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Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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