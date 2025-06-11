Редкие и загадочные: найдены самые короткие фамилии в Украине

Короткие фамилии зафиксированы в официальных документах, но их редко можно услышать.

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Самые короткие фамилии в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие короткие фамилии есть в Украине

Какую фамилию имеет только один человек

Как известно, украинский язык очень богат, поэтому и фамилии украинцев бывают максимально разнообразными.

В частности, иногда можно встретить людей, чьи фамилии состоят всего из двух или трех букв, пишет Главред со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

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Какие фамилии самые короткие в Украине

Наши предки часто создавали фамилии, связанные с названиями животных или природными явлениями. Кроме того, некоторые родовые имена не делали очень длинными, чтобы облегчить произношение.

Стоит заметить, что большинство фамилий, которые имеют только две или три буквы, сохранились до наших дней.

Самые распространенные короткие фамилии украинцев:

Лут - 761 носитель в Украине;

Рух - известно о 27 владельцах фамилии;

Кат - редкая фамилия, которую имеет только 1 украинец;

Кий - 221 носитель;

Сын - насчитывается 19 носителей;

Лев - принадлежит 700 украинцам;

Гай - известно о 881 носителе;

Яр - в Украине есть только 5 носителей этой фамилии;

Вак - еще одна редкая фамилия, которую имеют 3 человека;

Сав - есть только 1 носитель этой фамилии;

Уль - 8 носителей фамилии;

Мор - такую фамилию имеют 65 украинцев;

Унт - 24 носителя фамилии;

Ех - 11 носителей;

Лис - насчитывается аж 2026 украинцев с такой фамилией;

Мак - 407 носителей;

Ус - имеют 2722 человека.

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Что известно об инициативе "Родные" "Родные" - это общество украинских родословщиков. Специалисты фокусируются на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных.

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