Украинский историк рассказал, от чего произошла фамилия российского диктатора и какое значение она на самом деле имеет.

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Что означает фамилия Путин / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Что узнаете:

Как появилась фамилия Путин

Что значит фамилия Путин

Российский диктатор Владимир Путин известен всему миру далеко не положительными моментами. Украинский историк Александр Алферов рассказал, что означает фамилия Путин. Вы можете удивиться, но хорошего значения в этой фамилии нет.

Что означает фамилия Путин?

Сама фамилия Путин образовалось от имени Путя. Это некрещеное имя, которое давали детям вторым, после крестильного. К имени Путя добавили суффикс "-ин", после чего образовалась фамилия Путин.

В целом оно происходит от слова "путать", что идет от старославянского "потати". В Украине это слово сейчас звучит как "путать", в Беларуси - "путать", у сербов и хорватов - "путить" (у них это означает плохо работать).

"Путать" имеет много значений, но позитива здесь нет вообще: запутывать, не различать, терять логическую связь, сбиваться, связывать веревками, встревать во что-то плохое.

"Много значений и все плохие. Как говорят: "На роду написано", - сказал историк.

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Кто такой Александр Алферов? Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях относительно героизации деятелей прошлого.

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