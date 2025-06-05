Когда и как появились вареники: эксперт развеял самые популярные мифы

Есть несколько популярных теорий происхождения вареников.

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Откуда происходят вареники / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

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Действительно ли вареники происходят от турецкого блюда

Где на самом деле возникли вареники

Существует много версий относительно того, откуда происходят вареники. В частности считается, что украинское национальное блюдо появилось от турецкого блюда дюш-вар - мяса в тесте, похожего на пельмени.

Однако Главред выяснил, что эта информация не соответствует действительности. Об этом рассказал украинский писатель Всеволод Полищук. По его словам, никакого блюда с названием дюш-вар в современной турецкой кухне нет. Есть дюшбара - блюдо из Азербайджана. Но даже оно больше похоже на суп с мини-пельменями, чем на вареники.

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Турецкое же блюдо, близкое по технологии, - это манты, но они опять же ближе к пельменям. В то же время в турецких источниках упоминается другое блюдо - пируги, которые, по их же словам, пришли с территории Руси. Получается, что не мы позаимствовали вареники у турок, а они что-то похожее у нас.

Существует еще одна популярная теория, что вареники пришли к нам из Китая через монгольское вторжение в XIII веке. Действительно, самые древние археологические находки, похожие на дамплинги, нашли именно в Китае.

Но есть несколько нюансов. Во-первых, дамплинги это десятки разных блюд и большинство из них не имеют ничего общего с украинскими варениками. Также нет доказательств, что эти блюда пришли к нам именно через монголов. А самое главное то, что у крымских татар, которые должны были бы первыми это перенять, нет ничего похожего на вареники.

Другой версией является то, что вареники происходят от польских пирогов. Однако дело в том, что сами польские ученые признают, что их блюдо могло прийти именно из Украины.

Поэтому единственной правдивой версией является то, что вареники возникли на территории современной Украины примерно в средневековье, вероятно, в XV-XVI веках. Первые письменные упоминания о них датируются 1619 годом (как пироги), а название вареники впервые появляется в 1798 году в "Энеиде" Котляревского.

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Кто такой Всеволод Полищук? Всеволод Полищук - украинский журналист, писатель, ресторанный маркетолог. Энтузиаст историко-гастрономических исследований довоенного Львова, традиций галицкой и подольской кухни.

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