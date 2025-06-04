Оказалось, что сокровище было спрятано не случайно

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В Украине нашли сокровища первого олигарха: спрятал в стене церкви / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

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Где нашли сокровище

Кто был хозяином уникального богатства

Во время обычных ремонтных работ в конце XIX века, рабочие, не подозревая о грядущей сенсации, разбирали старинные стены. Но судьба решила иначе — в толще камней они наткнулись на тщательно замаскированную нишу, в которой хранилось нечто поистине невероятное.

Внутри оказались деревянная бочка и четыре металлических котла, доверху наполненные золотыми и серебряными монетами и медалями, пишет 2+2.

Вес обнаруженного клада поражает воображение: 36 килограммов золота и более 300 килограммов серебра.

"Это огромный-огромный клад", — с восхищением вспоминает художник-реставратор и искусствовед Николай Бендюк, один из ведущих исследователей наследия Острожских.

Клад с историей

Оказалось, что сокровище было спрятано не случайно. Его спрятали монахи во времена правления Петра I, когда российский царь издавал указы о разграблении украинских монастырей. Таким образом, находка — это не просто тайник, а свидетельство осознанной попытки сохранить духовные и культурные ценности.

Среди монет и медалей выделяется особенный артефакт — золотая медаль, принадлежавшая самому князю Василию-Константину Острожскому. Как пояснил Юрий Пшеничный, заведующий отделом истории Государственного историко-культурного заповедника Дубно, эта медаль была завещана Киево-Печерской лавре и находилась в Успенском соборе как дар.

Кто такой князь Острожский?

Василий-Константин Острожский — фигура легендарная. Один из самых богатых людей Европы XVI века, он был не только влиятельным меценатом, но и стратегом политических решений в Речи Посполитой.

"Острожского часто называют "олигархом", потому что он реально влиял на принятие государственных решений", — объясняет Валентин Красноперов, основатель просветительской инициативы "Последний капиталист".

Найденный клад Лавры — это не просто материальное наследие. Это напоминание о величии украинской истории, о людях, которые в самые тёмные времена не теряли веры в будущее. Они сохраняли не только золото, но и культурную самоидентичность, передав нам, потомкам, доказательство силы духа и любви к Родине.

Смотрите видео о первых украинских олигархах:

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