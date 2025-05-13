"Мы не могли поверить": мастер унаследовал старый дом и нашел настоящий клад

Главное:
- В доме XVIII века нашли коллекцию замков, оцененную в тысячи долларов
- Сотни антикварных навесных замков были спрятаны в ящиках
79-летний мужчина обнаружил в унаследованном британском доме XVIII века коллекцию замков, оцененную в тысячи долларов. Майкл Хэмсон из Ковена (графство Стаффордшир), стал обладателем настоящей находки, получив в наследство старинный дом.
После смерти 93-летней Мэри Эйлин Джонс, за которой он ухаживал и помогал по хозяйству на протяжении десятилетий, дом и всё его содержимое перешли в его собственность, пишет Daily Star.
Во время уборки дома Майкл наткнулся на необычную коллекцию — сотни антикварных навесных замков, спрятанных в ящиках, под лестницей и даже в гараже. Все замки датируются XIX веком и носят клеймо E. Jones & Sons — компании, основанной в 1895 году прадедом бывшей владелицы, слесарем Энохом Джонсом. Бизнес долгие годы оставался семейным, прежде чем был продан её отцом.
Среди найденных экземпляров — замки, которые в прошлом использовались тюрьмами, железными дорогами и другими учреждениями по всему миру, включая Аргентину и Индию.
Один из самых редких экземпляров — демонстрационный замок, созданный специально для выставки 1902 года в Вулверхэмптоне. Он имеет более 50 000 комбинаций и оценивается в 500–800 фунтов стерлингов.
"Мы даже не подозревали, что они могут стоить таких денег", — признался Майкл. По его словам, он и его жена стали фактически опекунами Мэри Джонс в последние годы её жизни, но не ожидали, что она оставит им дом. Более того, он не уверен, знала ли сама Мэри о существовании коллекции — вероятно, её отец просто хранил эти замки в семейном доме после продажи дела.
Коллекция будет выставлена на аукционе Fieldings в Стаурбридже. Ожидается, что лот принесёт от 4000 до 6000 фунтов стерлингов.
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The Daily Star
The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.
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