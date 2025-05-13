"Мы не могли поверить": мастер унаследовал старый дом и нашел настоящий клад

Один из самых редких экземпляров — демонстрационный замок, созданный специально для выставки 1902 года.

https://glavred.info/world/master-unasledoval-staryy-dom-i-nashel-nastoyashchiy-klad-10664336.html Ссылка скопирована

В доме XVIII века нашли коллекцию замков / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Laura Gigch, Pixabay/Pexels

Главное:

В доме XVIII века нашли коллекцию замков, оцененную в тысячи долларов

Сотни антикварных навесных замков были спрятаны в ящиках

79-летний мужчина обнаружил в унаследованном британском доме XVIII века коллекцию замков, оцененную в тысячи долларов. Майкл Хэмсон из Ковена (графство Стаффордшир), стал обладателем настоящей находки, получив в наследство старинный дом.

После смерти 93-летней Мэри Эйлин Джонс, за которой он ухаживал и помогал по хозяйству на протяжении десятилетий, дом и всё его содержимое перешли в его собственность, пишет Daily Star.

Во время уборки дома Майкл наткнулся на необычную коллекцию — сотни антикварных навесных замков, спрятанных в ящиках, под лестницей и даже в гараже. Все замки датируются XIX веком и носят клеймо E. Jones & Sons — компании, основанной в 1895 году прадедом бывшей владелицы, слесарем Энохом Джонсом. Бизнес долгие годы оставался семейным, прежде чем был продан её отцом.

Среди найденных экземпляров — замки, которые в прошлом использовались тюрьмами, железными дорогами и другими учреждениями по всему миру, включая Аргентину и Индию.

Один из самых редких экземпляров — демонстрационный замок, созданный специально для выставки 1902 года в Вулверхэмптоне. Он имеет более 50 000 комбинаций и оценивается в 500–800 фунтов стерлингов.

"Мы даже не подозревали, что они могут стоить таких денег", — признался Майкл. По его словам, он и его жена стали фактически опекунами Мэри Джонс в последние годы её жизни, но не ожидали, что она оставит им дом. Более того, он не уверен, знала ли сама Мэри о существовании коллекции — вероятно, её отец просто хранил эти замки в семейном доме после продажи дела.

Коллекция будет выставлена на аукционе Fieldings в Стаурбридже. Ожидается, что лот принесёт от 4000 до 6000 фунтов стерлингов.

Смотрите видео - золотое древнее сокровище в Белой Церкви:

В Белой Церкви Киевской области нашли золотые украшения, вероятно, второй половины XVII в. На сокровища наткнулись при подготовке строительства Центра молодежи в центре города.

А первым ценным экспонатом в почве была замечена студентка второго курса исторического факультета. Журналист ТСН Дмитрий Фурдак пообщался с ней и рассмотрел золото времен Гетманщины.

Больше новостей:

The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред