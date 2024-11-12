Мужчина раскопал задний сад своего 450-летнего дома и нашел настоящий клад

Марк рассказал, что необычные предметы он обнаружил, когда выполнял ряд работ в своем саду.

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Мужчина раскопал задний сад своего 450-летнего дома и не мог поверить в то, что нашел / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

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Специалист по садоводству сделав ряд открытий во время перекапывания части заднего газона в своем недавно купленном доме.

Марк Роулендс уже несколько лет дает советы по садоводству в социальных сетях, но в своем новом видео он использовал другой подход после того, как был ошеломлен находками в своей 450-летней резиденции, пишет Главред.

видео дня

"Только представьте, сколько жизней прошло через это пространство за 450 лет. Я живу здесь всего два с половиной года, но когда вы покупаете такую недвижимость, как эта, вы должны понимать, что покупаете 450-летнюю историю", - поделился блогер.

Марк рассказал, что необычные предметы он обнаружил, когда выполнял ряд работ в своем саду, в том числе выкапывал пруд для диких животных.

"Не стоит забывать, что 450 лет назад не было вывоза мусора - никто не приходил в понедельник утром, чтобы вынести мусорное ведро. Поэтому много мусора просто выбрасывалось в яму в саду. В процессе рытья нескольких ям я обнаружил эти необычные и интересные предметы. Я понятия не имею, что это за предметы", - поделился Марк.

Находки мужчины / Фото: скриншот с видео

Взяв их в руки, он объяснил: "Это маленькие глиняные горшочки, которые удивительно целы, учитывая их потенциальный возраст и время, проведенное под землей. Для чего они?".

Затем Марк перешел к коллекции стеклянных бутылок различных форм, размеров и цветов.

Похоже, садовник наткнулся на сокровище: очень похожая на бутылку Hankinson's Alterine бутылка продается сейчас на Ebay за 75 фунтов стерлингов (почти 4000 тысячи гривен) и датируется 1920-ми годами. Идентичная бутылка с вином и тоником Марка Холла выставлена на продажу на той же платформе по цене около 40 фунтов стерлингов (более 2000 тысяч гривен) и датируется 1910 годом.

Смотрите видео о том, что нашел мужчина возле своего дома:

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