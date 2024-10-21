Ленивые вареники с картошкой: легкий и быстрый рецепт удивит всех

Ленивые вареники с картошкой и творогом с легкостью приготовить дома быстро и очень вкусно - известный повар поделился рецептами. Многие люди любят традиционные вареники с различными начинками, однако ленивые вареники - это еще одно вкусное произведение, которое трудно не любить.
Известный украинский повар Евгений Клопотенко поделился пошаговыми рецептами ленивых вареников с картофелем и сыром. Он также рассказал детали, как быстро и легко их приготовить.
Классические ленивые вареники с картофелем
Клопотенко советует выбирать картофель средней крахмалистости, чтобы он не был водянистым или слишком твердым. Чтобы ленивые вареники удались стоит сделать отличное пюре. Необходимо очень тщательно растолочь картофель.
- Для начала стоит очистить около 500 граммов картофеля и нарезать произвольными кусочками. Затем залейте его водой, посолите и варите со щепоткой соли до полной готовности. После этого сваренный картофель положите в миску и тщательно растолките до однородной консистенции.
- Затем приготовьте лук - нужно очистить 2 небольшие луковицы, а затем нарежьте его мелкими кубиками. На сковородку выложите 50 граммов масла и 2 столовых ложки растительного масла. Затем необходимо добавить туда лук и немножко посолить. Повар советует обжаривать его на среднем огне до золотистого цвета и не забывайте постоянно помешивать.
- В пюре также необходимо добавить 1 яйцо, жареный лук, 8 столовых ложек муки, соль и перец по вкусу. Все это нужно тщательно перемешать, чтобы не было комочков.
- Затем нужно раскатать тесто в два жгутика и нарезать кусочками поперек.
- Варить ленивые вареники нужно в подсоленной кипящей воде, пока они не всплывут кверху.
- Кулинар советует подавать варенички горячими со сметаной, шкварками или поджаренным луком.
Ленивые вареники с творогом
Для приготовления идеальных ленивых вареников с творогом стоит взять 300 г творога и перетереть через сито, тогда вареники получатся без комочков. Клопотенко также советует добавить к творогу цедру лимона, чтобы добавить насыщенности вкуса. Достаточно будет с половины лимона натереть цедру.
Затем нужно в миске смешать творог, 2 столовых ложки сахара, щепотку соли, лимонную цедру и яйцо. Туда же добавить 4 столовых ложки муки и сделать тесто. Позже наберите в кастрюлю воды и доведите до кипения, чтобы потом варить вареники.
Чтобы ваши вареники имели хорошую форму, стоит скатать из теста длинные трубочки и порезать их на кусочки произвольной формы. Затем нужно их слегка приплюснуть и обвалять в муке.
Ленивые вареники стоит отварить в кипящей воде в течение 2 минут после всплытия. Подавать блюдо можно со сметаной или со сладким соусом.
Смотрите видео о том, как приготовить вкусные ленивые вареники:
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