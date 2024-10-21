Ленивые вареники с картошкой: легкий и быстрый рецепт удивит всех

Идеальные ленивые вареники приготовить достаточно просто, стоит только придерживаться рецепта.

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Как приготовить ленивые вареники / коллаж: Главред, фото: unsplash, скриншот: видео

Ленивые вареники с картошкой и творогом с легкостью приготовить дома быстро и очень вкусно - известный повар поделился рецептами. Многие люди любят традиционные вареники с различными начинками, однако ленивые вареники - это еще одно вкусное произведение, которое трудно не любить.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко поделился пошаговыми рецептами ленивых вареников с картофелем и сыром. Он также рассказал детали, как быстро и легко их приготовить.

Классические ленивые вареники с картофелем

Клопотенко советует выбирать картофель средней крахмалистости, чтобы он не был водянистым или слишком твердым. Чтобы ленивые вареники удались стоит сделать отличное пюре. Необходимо очень тщательно растолочь картофель.

Для начала стоит очистить около 500 граммов картофеля и нарезать произвольными кусочками. Затем залейте его водой, посолите и варите со щепоткой соли до полной готовности. После этого сваренный картофель положите в миску и тщательно растолките до однородной консистенции.

Затем приготовьте лук - нужно очистить 2 небольшие луковицы, а затем нарежьте его мелкими кубиками. На сковородку выложите 50 граммов масла и 2 столовых ложки растительного масла. Затем необходимо добавить туда лук и немножко посолить. Повар советует обжаривать его на среднем огне до золотистого цвета и не забывайте постоянно помешивать.

В пюре также необходимо добавить 1 яйцо, жареный лук, 8 столовых ложек муки, соль и перец по вкусу. Все это нужно тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

Затем нужно раскатать тесто в два жгутика и нарезать кусочками поперек.

Варить ленивые вареники нужно в подсоленной кипящей воде, пока они не всплывут кверху.

Кулинар советует подавать варенички горячими со сметаной, шкварками или поджаренным луком.

Рецепт ленивых вареников / скриншот: видео

Ленивые вареники с творогом

Для приготовления идеальных ленивых вареников с творогом стоит взять 300 г творога и перетереть через сито, тогда вареники получатся без комочков. Клопотенко также советует добавить к творогу цедру лимона, чтобы добавить насыщенности вкуса. Достаточно будет с половины лимона натереть цедру.

Затем нужно в миске смешать творог, 2 столовых ложки сахара, щепотку соли, лимонную цедру и яйцо. Туда же добавить 4 столовых ложки муки и сделать тесто. Позже наберите в кастрюлю воды и доведите до кипения, чтобы потом варить вареники.

Чтобы ваши вареники имели хорошую форму, стоит скатать из теста длинные трубочки и порезать их на кусочки произвольной формы. Затем нужно их слегка приплюснуть и обвалять в муке.

Ленивые вареники стоит отварить в кипящей воде в течение 2 минут после всплытия. Подавать блюдо можно со сметаной или со сладким соусом.

Смотрите видео о том, как приготовить вкусные ленивые вареники:

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