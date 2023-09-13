Сладко так, что слюнки текут: бесподобный и быстрый рецепт вареников с вишней

Для приготовления не нужно ничего, кроме сахара, муки, одного яйця, воды и вишен.

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Вареники с вишней украинский рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти, Liza Glinskaya)

В приготовлении вареников важно не только, чтобы тесто было вкусным, но, и чтобы из него не вытекал сок. Кроме того, никому не нравится стоять часами за готовкой, поэтому предлагаем приготовить быстрые вареники с вишней от которых текут слюнки.

Вареники с вишней - классический рецепт на воде

Ингредиенты:

вода - 200 мл;

куриные яйца - 1 шт.;

соль - по вкусу;

пшеничная мука - 500 гр.

Начинка:

вишня - 400 гр;

сахар - 3 ст.л.

Приготовление:

Начнем с подготовки всех необходимых продуктов. В глубокой миске разбейте яйцо и взбейте его венчиком или вилкой, добавив немного соли. Затем просейте большую часть муки в миску с яйцами. Другую часть муки мы будем добавлять постепенно, следя за консистенцией теста. Пока же отложите ее в сторону. Приготовьте воздушное тесто, однако не стоит слишком усердствовать, так как это не окончательный вариант. Важно лишь достичь того, чтобы масса стала вязкой и содержала некоторое количество комков, чтобы мука успела намокнуть. Доведите до кипения стакан воды, затем влейте кипяток в тесто и хорошо перемешайте. Теперь частями добавляйте оставшуюся муку и замешивайте тесто той густоты и консистенции, какая нужна. А нужно, чтобы оно не липло к рукам, не было слишком крутым, хорошо держало форму. И муки у вас может уйти либо больше, либо меньше. Когда ложкой станет сложно месить, перекладывайте тесто на стол и вымешивайте его руками. Заварное тесто получается нелипким, мягким, эластичным. Извлеките косточки из вишни и добавьте сахар. Если используете консервированную вишню, слейте всю жидкость. Тщательно перемешайте вишню с сахаром, чтобы создать начинку. Для формирования вареников, возьмите небольшой кусок теста и скатайте его в колбаску, затем разрежьте ее на несколько частей. Каждую часть теста скатайте в шар. Раскатайте каждый шар в лепешку, выложите начинку в центр и защипните края, чтобы сформировать вареник. Если желаете уделить больше времени, можете создать фигурную полтавскую кромку-веревочку вокруг вареников. Сформируйте все вареники и уложите их на мучную доску с небольшим расстоянием между ними. Сырые вареники можно приготовить, сварив их на пару или отварив в кипящей подсоленной воде. Варите их в течение 10-15 минут. Если варите в кипящей воде, держите их около 7 минут. Выложите готовые вареники с вишней на тарелки.

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