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Сладко так, что слюнки текут: бесподобный и быстрый рецепт вареников с вишней

Лидия Неплях
13 сентября 2023, 08:25
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Для приготовления не нужно ничего, кроме сахара, муки, одного яйця, воды и вишен.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Украинская
Вареники с вишней украинский рецепт
Вареники с вишней украинский рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти, Liza Glinskaya)

В приготовлении вареников важно не только, чтобы тесто было вкусным, но, и чтобы из него не вытекал сок. Кроме того, никому не нравится стоять часами за готовкой, поэтому предлагаем приготовить быстрые вареники с вишней от которых текут слюнки.

Вареники с вишней - классический рецепт на воде

Ингредиенты:

  • вода - 200 мл;
  • куриные яйца - 1 шт.;
  • соль - по вкусу;
  • пшеничная мука - 500 гр.

Начинка:

  • вишня - 400 гр;
  • сахар - 3 ст.л.

Приготовление:

  1. Начнем с подготовки всех необходимых продуктов. В глубокой миске разбейте яйцо и взбейте его венчиком или вилкой, добавив немного соли.
  2. Затем просейте большую часть муки в миску с яйцами. Другую часть муки мы будем добавлять постепенно, следя за консистенцией теста. Пока же отложите ее в сторону.
  3. Приготовьте воздушное тесто, однако не стоит слишком усердствовать, так как это не окончательный вариант. Важно лишь достичь того, чтобы масса стала вязкой и содержала некоторое количество комков, чтобы мука успела намокнуть. Доведите до кипения стакан воды, затем влейте кипяток в тесто и хорошо перемешайте.
  4. Теперь частями добавляйте оставшуюся муку и замешивайте тесто той густоты и консистенции, какая нужна. А нужно, чтобы оно не липло к рукам, не было слишком крутым, хорошо держало форму. И муки у вас может уйти либо больше, либо меньше. Когда ложкой станет сложно месить, перекладывайте тесто на стол и вымешивайте его руками. Заварное тесто получается нелипким, мягким, эластичным.
  5. Извлеките косточки из вишни и добавьте сахар. Если используете консервированную вишню, слейте всю жидкость. Тщательно перемешайте вишню с сахаром, чтобы создать начинку.
  6. Для формирования вареников, возьмите небольшой кусок теста и скатайте его в колбаску, затем разрежьте ее на несколько частей. Каждую часть теста скатайте в шар. Раскатайте каждый шар в лепешку, выложите начинку в центр и защипните края, чтобы сформировать вареник.
  7. Если желаете уделить больше времени, можете создать фигурную полтавскую кромку-веревочку вокруг вареников. Сформируйте все вареники и уложите их на мучную доску с небольшим расстоянием между ними.
  8. Сырые вареники можно приготовить, сварив их на пару или отварив в кипящей подсоленной воде. Варите их в течение 10-15 минут. Если варите в кипящей воде, держите их около 7 минут. Выложите готовые вареники с вишней на тарелки.

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