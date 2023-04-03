Раскрыт секрет настоящих пышных вареников: всего 1 капля в тесте сделает блюдо вкуснейшим - рецепт

Вкусные вареники по-полтавски можно готовить с мясом, капустой, яйцом и сыром. Рецепт теста на кефире простой.

Время приготовления: Время приготовления: 10 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 60 минут Кухня Кухня Украинская

Пышные полтавские вареники с мясом рецепт / goodfon.ru

Пышные и вкусные полтавские вареники готовят все. Безумный рецепт вареников, который всегда готовят только на кефире.

Секрет вареников по-полтавски очень прост. В тесто добавьте 1 каплю растительного масла и обязательно теплый кефир. Только тогда полтавские вареники будут пышными и нежными.

Пышные полтавские вареники - рецепт

Вам понадобится:

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Мука - 550 гр

Кефир - 0,5 л

Сода или разрыхлитель - 1 чайная ложка

Соль

Сахар

яйца - 1 шт

Растительное масло

Мясной фарш (можно ассорти) - 500 гр

Лук

Морковка

Как готовить вареники по-полтавски - пошаговая инструкция

Тесто на вареники на кефире рецепт / goodfon.ru

Муку просеять дважды через сито и оставить в сторонке.

В кастрюлю влить 500 мл теплого (можно комнатной температуры) кефира.

В кефир всыпать разрыхлитель или соду. Далее соль половину чайной ложки, и хорошо перемешать.

Яйцо помыть, предварительно разбить в пиалу.

Добавить к кефиру сахар и яйцо, взбить вилкой смесь на тесто на вареники.

Порциями начинаем добавлять к кефиру муку и замешиваем тесто.

В самом конце добавить 1 каплю растительного масла.

Тесто на вареники по-полтавски не должно прилипать к рукам.

Тесто свернуть в колобок и отправить в теплое место на 20 минут.

В это время можно приготовить начинку на Полтавские вареники.

Лук и морковку почистить, порезать и обжарить до золотистого цвета.

Добавить в готовый фарш лук и морковь, перемешать. Мясную начинку на вареники посолить и поперчить.

Достаем тесто, стол присыпаем мукой.

Разрезаем тесто на 4 части. Каждую из частей делим на порционные вареники.

Скалкой раскатать тесто, переложить 2 чайные ложки мясной начинки на вареники и плотно защипнуть.

Воду на вареники предварительно вскипятить, добавить соль, пару горошин перца и лавровый лист.

Отправляем вареники и варим 3 минуты после закипания.

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