Раскрыт секрет настоящих пышных вареников: всего 1 капля в тесте сделает блюдо вкуснейшим - рецепт

Пышные и вкусные полтавские вареники готовят все. Безумный рецепт вареников, который всегда готовят только на кефире.
Секрет вареников по-полтавски очень прост. В тесто добавьте 1 каплю растительного масла и обязательно теплый кефир. Только тогда полтавские вареники будут пышными и нежными.
Пышные полтавские вареники - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 550 гр
- Кефир - 0,5 л
- Сода или разрыхлитель - 1 чайная ложка
- Соль
- Сахар
- яйца - 1 шт
- Растительное масло
- Мясной фарш (можно ассорти) - 500 гр
- Лук
- Морковка
Как готовить вареники по-полтавски - пошаговая инструкция
Муку просеять дважды через сито и оставить в сторонке.
В кастрюлю влить 500 мл теплого (можно комнатной температуры) кефира.
В кефир всыпать разрыхлитель или соду. Далее соль половину чайной ложки, и хорошо перемешать.
Яйцо помыть, предварительно разбить в пиалу.
Добавить к кефиру сахар и яйцо, взбить вилкой смесь на тесто на вареники.
Порциями начинаем добавлять к кефиру муку и замешиваем тесто.
В самом конце добавить 1 каплю растительного масла.
Тесто на вареники по-полтавски не должно прилипать к рукам.
Тесто свернуть в колобок и отправить в теплое место на 20 минут.
В это время можно приготовить начинку на Полтавские вареники.
Лук и морковку почистить, порезать и обжарить до золотистого цвета.
Добавить в готовый фарш лук и морковь, перемешать. Мясную начинку на вареники посолить и поперчить.
Достаем тесто, стол присыпаем мукой.
Разрезаем тесто на 4 части. Каждую из частей делим на порционные вареники.
Скалкой раскатать тесто, переложить 2 чайные ложки мясной начинки на вареники и плотно защипнуть.
Воду на вареники предварительно вскипятить, добавить соль, пару горошин перца и лавровый лист.
Отправляем вареники и варим 3 минуты после закипания.
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