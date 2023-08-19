Как быстро лепить вареники с картошкой: простой рецепт очень вкусного блюда

Если вы не знаете, как лепить вареники с картошкой, попробуйте наш простой рецепт, и ваша семья будет в восторге от простого, но изумительного блюда.

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Когда вы ищете способы быстрой лепки вареников, не забывайте об очень вкусном ленивом их приготовлении / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com

Вареники традиционно считаются одним из самых популярных блюд. Многие хозяйки интересуются, как лепить вареники быстро, чтобы на приготовление не уходило много времени. Проще всего будет сделать ленивые вареники – и мы поделимся с вами простым рецептом.

Ленивые вареники с картошкой и творогом

Чтобы приготовить такие вареники, вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г картофеля

250 г кисломолочного творога

1 яйцо

250 г муки

Соль

Для начала нужно отварить картофель в трехлитровой кастрюле до полного приготовления.

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Далее берем толкучку и тщательно разминаем картошку.

Добавляем кисломолочный твороги и вилкой вдавливаем его в нашу массу.

После этого нужно добавить яйцо, соль, и муку.

Тщательно все перемешиваем.

Из теста делаем колбаску и режем на кусочки, чтобы получились небольшие прямоугольники.

Пока мы ждем, когда закипает вода, можем сделать зажарку. Ее можно сделать из нарезанного подчеревка и лука. Впрочем, по вкусу берите и фарш.

Смотрим – уже закипела вода. Забрасываем кусочки теста в воду и варим 5 минут на медленном огне. Снимаем вареники и отправляем их в сковороду к зажарке. Перемешиваем, держим на огне буквально несколько минут, и подаем к столу.