Как быстро лепить вареники с картошкой: простой рецепт очень вкусного блюда

Вареники традиционно считаются одним из самых популярных блюд. Многие хозяйки интересуются, как лепить вареники быстро, чтобы на приготовление не уходило много времени. Проще всего будет сделать ленивые вареники – и мы поделимся с вами простым рецептом.
Ленивые вареники с картошкой и творогом
Чтобы приготовить такие вареники, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 250 г кисломолочного творога
- 1 яйцо
- 250 г муки
- Соль
Для начала нужно отварить картофель в трехлитровой кастрюле до полного приготовления.
Далее берем толкучку и тщательно разминаем картошку.
Добавляем кисломолочный твороги и вилкой вдавливаем его в нашу массу.
После этого нужно добавить яйцо, соль, и муку.
Тщательно все перемешиваем.
Из теста делаем колбаску и режем на кусочки, чтобы получились небольшие прямоугольники.
Пока мы ждем, когда закипает вода, можем сделать зажарку. Ее можно сделать из нарезанного подчеревка и лука. Впрочем, по вкусу берите и фарш.
Смотрим – уже закипела вода. Забрасываем кусочки теста в воду и варим 5 минут на медленном огне. Снимаем вареники и отправляем их в сковороду к зажарке. Перемешиваем, держим на огне буквально несколько минут, и подаем к столу.