Черт нес камень, чтобы разрушить Лавру: загадочная скала на Львовщине пугает местных

На Львовщине, среди равнин и полей, стоит загадочный Чертов камень, который по легенде нес сам нечистый, чтобы разрушить Почаевскую лавру, указывает блогер.

https://glavred.info/culture/chert-nes-kamen-chtoby-razrushit-lavru-zagadochnaya-skala-na-lvovshchine-pugaet-mestnyh-10670645.html Ссылка скопирована

Чертов камень - загадочная скала на Львовщине пугает местных / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Где находится Чертов камень Львовщина

Какие есть мистические места на Львовщине

О чем говорится в легенде о Чертовом камне

На Львовщине, в поселке Подкамень, стоит огромная скала, которая не только поражает своим видом, но и скрывает немало мистических и исторических тайн.

"Вы знали об огромном чертовом камне на Львовщине, который когда-то был на дне древнего моря?" - спрашивает автор YouTube-канала "Характерник".

Главред выяснил, откуда появилась таинственная скала "Чертов камень".

Этот монолитный камень возвышается над местностью, где нет ни гор, ни подобных образований. Создается впечатление, что его действительно кто-то принес.

Камень с морского дна

По геологическим предположениям, камень сформировался примерно 10-15 миллионов лет назад на дне Сарматского моря. Его порода - остаток древнего геологического периода.

"По мнению специалистов, такая порода могла образоваться на дне Сарматского моря, которое бушевало на этой территории каких-то 10-15 миллионов лет назад".

Место языческих обрядов

Существует версия, что огромный камень мог служить идолом или святым местом для обрядов. Особенно привлекает внимание углубление в форме сердца, выдолбленное в западной части скалы.

"Также есть мнение, что этот камень мог служить идолом для местных жителей. В западной стороне выдолблено углубление в форме сердца", - говорится в видео.

Смотрите видео о происхождении "Чертового камня":

Кроме того, вблизи камня сохранились древние каменные кресты. Это может свидетельствовать о жертвоприношении или захоронении.

"Вероятно, здесь проводили жертвоприношения, и рядом образовалось кладбище, о чем свидетельствуют каменные кресты, которые сохранились до наших дней", - добавляет блогер.

Мистическая легенда: черт и Почаевская лавра

Самое интересное - народная легенда. Местные говорят, что камень нес сам черт, чтобы уничтожить Почаевскую лавру. Но не успел.

"Говорят, как-то ночью черт взял камень с Карпатских гор и понес на Почаев. Его охватило желание разрушить Лавру... Дорога была далекой, и когда воз добрался до этого холма, уже запели петухи. Он не удержал и уронил камень, после чего бросился наутек", - указывает блогер.

Даже сегодня местные не советуют задерживаться у камня поздно вечером, ведь что-то в этом месте чувствуется сверхъестественное.

"Кстати, поздно вечером лучше здесь не задерживаться".

Место силы на Львовщине

Чертов камень в Подкамне - это не только геологический памятник, но и настоящее место силы, окутанное легендами и древней историей. Его появление, форма и энергетика не оставляют равнодушными ни туристов, ни ученых.

"Хотя, вероятно, это место силы", - резюмирует автор видео.

Вам также может быть интересно:

Что известно о канале Характерник на YouTube? Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред