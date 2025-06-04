Черт нес камень, чтобы разрушить Лавру: загадочная скала на Львовщине пугает местных

О чем говорится в материале:
- Где находится Чертов камень Львовщина
- Какие есть мистические места на Львовщине
- О чем говорится в легенде о Чертовом камне
На Львовщине, в поселке Подкамень, стоит огромная скала, которая не только поражает своим видом, но и скрывает немало мистических и исторических тайн.
"Вы знали об огромном чертовом камне на Львовщине, который когда-то был на дне древнего моря?" - спрашивает автор YouTube-канала "Характерник".
Главред выяснил, откуда появилась таинственная скала "Чертов камень".
Этот монолитный камень возвышается над местностью, где нет ни гор, ни подобных образований. Создается впечатление, что его действительно кто-то принес.
Камень с морского дна
По геологическим предположениям, камень сформировался примерно 10-15 миллионов лет назад на дне Сарматского моря. Его порода - остаток древнего геологического периода.
"По мнению специалистов, такая порода могла образоваться на дне Сарматского моря, которое бушевало на этой территории каких-то 10-15 миллионов лет назад".
Место языческих обрядов
Существует версия, что огромный камень мог служить идолом или святым местом для обрядов. Особенно привлекает внимание углубление в форме сердца, выдолбленное в западной части скалы.
"Также есть мнение, что этот камень мог служить идолом для местных жителей. В западной стороне выдолблено углубление в форме сердца", - говорится в видео.
Смотрите видео о происхождении "Чертового камня":
Кроме того, вблизи камня сохранились древние каменные кресты. Это может свидетельствовать о жертвоприношении или захоронении.
"Вероятно, здесь проводили жертвоприношения, и рядом образовалось кладбище, о чем свидетельствуют каменные кресты, которые сохранились до наших дней", - добавляет блогер.
Мистическая легенда: черт и Почаевская лавра
Самое интересное - народная легенда. Местные говорят, что камень нес сам черт, чтобы уничтожить Почаевскую лавру. Но не успел.
"Говорят, как-то ночью черт взял камень с Карпатских гор и понес на Почаев. Его охватило желание разрушить Лавру... Дорога была далекой, и когда воз добрался до этого холма, уже запели петухи. Он не удержал и уронил камень, после чего бросился наутек", - указывает блогер.
Даже сегодня местные не советуют задерживаться у камня поздно вечером, ведь что-то в этом месте чувствуется сверхъестественное.
"Кстати, поздно вечером лучше здесь не задерживаться".
Место силы на Львовщине
Чертов камень в Подкамне - это не только геологический памятник, но и настоящее место силы, окутанное легендами и древней историей. Его появление, форма и энергетика не оставляют равнодушными ни туристов, ни ученых.
"Хотя, вероятно, это место силы", - резюмирует автор видео.
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