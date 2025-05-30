Грандиозный обман на века - откуда на самом деле взялся герб России

Историк Александр Алферов развенчал популярный миф о происхождении герба России, указав на реальные факты из истории других стран, в частности Болгарии.

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Откуда на самом деле взялся герб России - раскрыто происхождение герба РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем говорится в материале:

Откуда взялся двуглавый орел

Что символизирует российский герб

Почему Россия использует двуглавого орла

Двуглавый орел, который сегодня украшает герб Российской Федерации, имеет совсем другое происхождение, чем утверждает официальная российская историография. Об этом в видео на YouTube заявил украинский историк Александр Алферов.

Главред выяснил тайну происхождения российского герба.

Откуда двуглавый орел появился в России

По его словам, существует миф, который активно продвигается в России, мол, герб Византии попал в Московию после брака Ивана III с племянницей последнего византийского императора. Но эта версия не выдерживает никакой критики.

"Россияне утверждают, что Иван III Московский князь в 1472 году женился на племяннице последнего византийского императора Софи Палеолог и та принесла герб Византии в Московию. Но это неправда", - отмечает Алферов.

Смотрите видео о том, что символизирует герб России:

Какова история появления герба России

Историк приводит сразу две альтернативные версии появления двуглавого орла в московской символике.

"Русские очень любили воровать всю интеллектуальную продукцию Болгарского царства. Даже фраза "Москва - Третий Рим" - это не что иное, как перефразирование фразы "Тырнова - третий Рим", Тырнова - столица Болгарского царства. И у болгар был двуглавый орел тогда", - объясняет эксперт.

Вторая версия еще более обличительная - она указывает на непосредственную связь Московии с Золотой Ордой.

"Московские князья были зависимы от Золотой Орды, а Золотая Орда использовала двуглавого орла на своих монетах как символ власти", - говорит Алферов.

Более того, даже соседние княжества, которые были покорены Ордой, уже до того использовали орла как символ зависимости.

"Даже до принятия Иваном Третьим двуглавого орла соседние Тверские и Дмитриевские княжества чеканили на своих монетах двуглавого орла как символ власти того, что они покорены Золотой Ордой", - добавляет историк.

Таким образом, герб современной России имеет свои корни вовсе не в христианской традиции Византии, как об этом заявляют в Кремле, а в монгольской традиции покорения и зависимости.

"Поэтому русские тоже это делали", - заключает Алферов.

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Кто такой Александр Алферов: кто такой Александр Анатольевич Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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