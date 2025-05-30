Грандиозный обман на века - откуда на самом деле взялся герб России

О чем говорится в материале:
- Откуда взялся двуглавый орел
- Что символизирует российский герб
- Почему Россия использует двуглавого орла
Двуглавый орел, который сегодня украшает герб Российской Федерации, имеет совсем другое происхождение, чем утверждает официальная российская историография. Об этом в видео на YouTube заявил украинский историк Александр Алферов.
Главред выяснил тайну происхождения российского герба.
Откуда двуглавый орел появился в России
По его словам, существует миф, который активно продвигается в России, мол, герб Византии попал в Московию после брака Ивана III с племянницей последнего византийского императора. Но эта версия не выдерживает никакой критики.
"Россияне утверждают, что Иван III Московский князь в 1472 году женился на племяннице последнего византийского императора Софи Палеолог и та принесла герб Византии в Московию. Но это неправда", - отмечает Алферов.
Смотрите видео о том, что символизирует герб России:
Какова история появления герба России
Историк приводит сразу две альтернативные версии появления двуглавого орла в московской символике.
"Русские очень любили воровать всю интеллектуальную продукцию Болгарского царства. Даже фраза "Москва - Третий Рим" - это не что иное, как перефразирование фразы "Тырнова - третий Рим", Тырнова - столица Болгарского царства. И у болгар был двуглавый орел тогда", - объясняет эксперт.
Вторая версия еще более обличительная - она указывает на непосредственную связь Московии с Золотой Ордой.
"Московские князья были зависимы от Золотой Орды, а Золотая Орда использовала двуглавого орла на своих монетах как символ власти", - говорит Алферов.
Более того, даже соседние княжества, которые были покорены Ордой, уже до того использовали орла как символ зависимости.
"Даже до принятия Иваном Третьим двуглавого орла соседние Тверские и Дмитриевские княжества чеканили на своих монетах двуглавого орла как символ власти того, что они покорены Золотой Ордой", - добавляет историк.
Таким образом, герб современной России имеет свои корни вовсе не в христианской традиции Византии, как об этом заявляют в Кремле, а в монгольской традиции покорения и зависимости.
"Поэтому русские тоже это делали", - заключает Алферов.
Вам также может быть интересно:
- Знают единицы: кому категорически нельзя есть редиску и почему
- Есть две популярные ошибки: эксперт раскрыл, как на самом деле надо держать вилку
- Секрету более 1000 лет: историк раскрыл, какое второе название украинцев
Кто такой Александр Алферов: кто такой Александр Анатольевич Алферов
Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред