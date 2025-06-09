Сине-желтый флаг Украины имеет глубокие русские корни, что подтверждается малоизвестными историческими фактами XIX века, указывает историк.

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Почему сине-желтый - флаг Руси - историк сделал неожиданное открытие / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Кто потомок Киевской Руси русские или украинцы

Какой флаг был Киевской Руси

Какой флаг Украины был раньше

Сине-желтый флаг - не просто символ современной Украины, а глубоко историческое знамя, корни которого уходят в Русь. Историк Александр Алферов в видео на YouTube подчеркивает, что этот флаг имеет гораздо более древнее происхождение, чем обычно считается.

Главред выяснил, откуда взялся сине-желтый флаг.

Почему сине-желтый - флаг Руси

"Сине-желтый флаг современной Украины - это русский флаг (флаг Киевской Руси - ред.). Вы в курсе?", - неожиданно заявляет Алферов.

Исследователь обращает внимание на одно важное историческое событие - поднятие сине-желтого флага во Львове в 1848 году, во время революционных событий против Австрийской империи. Именно тогда, во время так называемой Весны народов, это знамя впервые официально засияло над городской ратушей как флаг украинцев.

Смотрите видео о том, кто является потомками Киевской Руси:

"Давайте вспомним, когда сине-желтый флаг в современном понимании, как флаг украинцев, был впервые поднят. Это был, друзья, 1848 год на Львовской ратуше во время антиавстрийского восстания", - объясняет историк.

Когда и где впервые подняли украинский флаг - история сине-желтого флага

Особого внимания заслуживает факт, что рядом с сине-желтым флагом на ратуше тогда развевался польский красно-белый флаг. Это символизировало солидарность между украинцами и поляками в совместной борьбе против империи. Однако ключевым доказательством Алферов называет иллюстрацию тогдашней художницы.

"Вот вам рисунок тогдашней польской художницы Селины Доминиковской. Двух флагов на Львовской ратуше в 1848 году... Обращаем внимание на подпись: "Флаги польские и русские (Руси, - ред.)"", - отмечает он.

Таким образом, уже в середине XIX века поляки открыто отождествляли сине-желтый флаг с Русью - то есть с украинцами, а не с Московией. Это ставит под сомнение российские исторические нарративы о преемственности Киевской Руси.

"Даже поляки тогда знали, где Русь, а где Россия или Московское государство. Даже наш флаг свидетельствует о российско-московской лжи", - отмечает Алферов.

Итак, сине-желтый флаг - это не просто символ независимой Украины. Это флаг, который имеет четкое историческое обоснование, связанное с русской идентичностью украинцев еще задолго до образования России. Историк призывает помнить, что именно украинцы, а не Москва, являются настоящими потомками Руси.

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Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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