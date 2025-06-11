Без шуток не обошлось: жених Леси Никитюк показал забавный подарок от ведущей

Никитюк решила блеснуть оригинальностью. И не прогадала.

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Леся Никитюк жених - Дмитрий Бабчук показал подарок от ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_profession, instagram.com/lesia_nikituk

Вкратце:

Будущий муж Леси Никитюк 9 июня отмечал День рождения

Дмитрий Бабчук похвастался подарком от звездной возлюбленной

На днях жених украинской ведущей Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук, отметил свое 29-летие. Леди Ле оригинально поздравила возлюбленного в социальных сетях, однако на этом сюрпризы не закончились.

Сегодня в своем блоге в Instagram Бабчук показал, какой подарок получил от Никитюк на День рождения. К подбору презента для любимого Леся подошла с креативом и свойственным ей чувством юмора.

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Так ведущая преподнесла будущему мужу необычный аксессуар для автомобиля - коврики для салона в виде шерстяного ковра. Дмитрию идея пришлась по душе. "Подарок шикарных ковров от женщины, которая тебя любит", - с гордостью похвастался Бабчук в Сети.

Леся Никитюк жених - Дмитрий Бабчук показал подарок от ведущей / instagram.com/special_my_profession

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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