"Ничего не получилось": Трамп вышел с заявлением после разговора с Путиным

Трамп достаточно откровенно ответил на вопрос о недавнем звонке главе Кремля.

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Трамп сообщил, что результатов после разговора с Путиным пока нет / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Что сказал Трамп:

Война в Украине является самой жестокой с 1945 года

Путин озвучил свои пожелания в контексте войны с Украиной

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последний разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он назвал его "хорошим". Это произошло во время подкаста Pod Force One.

Глава Штатов в очередной раз подчеркнул, что нынешняя война, которую начала в Украине страна-агрессор Россия, является жестокой и, по его мнению, подобных противостояний в мире не было еще со времен Второй мировой.

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В этом контексте Трамп рассказал о собственных впечатлениях от телефонного звонка Путину, который состоялся 4 июня. Американский лидер сказал, что диктатор озвучил ему то, чего он хочет и чего он не хочет.

"Мы имели хороший разговор, но пока ничего из этого не вышло", - добавил он.

Телефонный разговор Трампа и Путина 4 июня - что известно

Напомним, Главред писал, что 4 июня президент США Дональд Трамп обсудил с президентом России Владимиром Путиным Украину и Иран. Телефонный разговор длился примерно час и 15 минут.

Накануне также стало известно, что по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, в Кремле считают уже сам факт телефонных разговоров положительным.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на телефонный разговор американского коллеги и Путина. Он заявил, что никакие разговоры не привели к надежному миру или к остановке войны.

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Что такое Pod Force One? Pod Force One - это еженедельный политический подкаст с журналистским подходом, задуманный для глубоких, иногда провокационных, разговоров с теми, кто формирует политическую повестку дня в США.

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