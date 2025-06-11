"Ничего не получилось": Трамп вышел с заявлением после разговора с Путиным

Что сказал Трамп:
- Война в Украине является самой жестокой с 1945 года
- Путин озвучил свои пожелания в контексте войны с Украиной
Президент США Дональд Трамп прокомментировал последний разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он назвал его "хорошим". Это произошло во время подкаста Pod Force One.
Глава Штатов в очередной раз подчеркнул, что нынешняя война, которую начала в Украине страна-агрессор Россия, является жестокой и, по его мнению, подобных противостояний в мире не было еще со времен Второй мировой.
В этом контексте Трамп рассказал о собственных впечатлениях от телефонного звонка Путину, который состоялся 4 июня. Американский лидер сказал, что диктатор озвучил ему то, чего он хочет и чего он не хочет.
"Мы имели хороший разговор, но пока ничего из этого не вышло", - добавил он.
Телефонный разговор Трампа и Путина 4 июня - что известно
Напомним, Главред писал, что 4 июня президент США Дональд Трамп обсудил с президентом России Владимиром Путиным Украину и Иран. Телефонный разговор длился примерно час и 15 минут.
Накануне также стало известно, что по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, в Кремле считают уже сам факт телефонных разговоров положительным.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на телефонный разговор американского коллеги и Путина. Он заявил, что никакие разговоры не привели к надежному миру или к остановке войны.
Читайте также:
- Украинцы из Европы будут возвращаться в родные города: экономист назвал условие
- Свет исчез надолго: целая область Украины осталась без электроэнергии
- НБУ может начать покупать криптовалюту: в Раде сделали заявление
Что такое Pod Force One?
Pod Force One - это еженедельный политический подкаст с журналистским подходом, задуманный для глубоких, иногда провокационных, разговоров с теми, кто формирует политическую повестку дня в США.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред