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С Трампом произошел конфуз на трапе самолета: ранее он высмеивал за это Байдена

Алёна Воронина
9 июня 2025, 11:04
3430
Сначала Трамп поднимался по трапу в свой самолет - и едва удержался на ногах, а сразу после него поднимался Рубио - и ситуация повторилась.
Дональд Трамп
С Трампом и Рубио произошел конфуз на трапе самолета/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Кратко:

  • Трамп и Рубио едва не упали на трапе самолета
  • Сначала по трапу поднимался Трамп и едва не упал, после него поднимался Рубио - и ситуация повторилась
  • В соцсетях напомнили Трампу, что он высмеивал Байдена за такую же ситуацию

Президент США Дональд Трамп едва не упал на трапе самолета, поднимаясь на борт. Он не удержал равновесие, идя по ступенькам вверх, и едва не упал на трап.

После этого Трамп стал объектом насмешек в социальных сетях - ему напомнили, что когда-то он высмеял Джо Байдена, который попал в такую же ситуацию. Об этом сообщает Independent.

видео дня

Отмечается, что американский президент споткнулся, когда заходил на борт президентского самолета, отправляясь из Хейгерстауна в штате Мэриленд в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид в воскресенье, 8 июня.

По странному стечению обстоятельств госсекретарь Марко Рубио, который поднимался после Трампа, тоже споткнулся на трапе и едва не упал.

Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этого случая и начали подшучивать над Трампом, напомнив, что он в свое время смеялся над Байденом из-за похожего случая.

В соцсетях напомнили, что "когда Джо Байден делал подобные вещи, Fox снова и снова воспроизводил эти клипы, будто это было что-то такое же важное, как высадка на Луну".

Дональд Трамп
Дональд Трамп/ скрин из видео

Смотрите видео, как Трамп едва не упал на трапе самолета:

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сделал жесткий ответ на заявление Трампа о войне. Зеленский критикует непоследовательность заявлений Трампа относительно давления на Путина и подчеркивает серьезность ситуации в Украине.

Также ранее сообщалось, что Путин может пойти на риск - директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик сказал, чем обернется для Украины конфликт Трампа и Маска. Если в течение нескольких ближайших дней Трамп и Маск не помирятся, эта ситуация может превратиться в политический кризис в США.

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Кто такой Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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