Две цели одной бомбой: МиГ-29 ВСУ взорвал позицию пехоты и склад БК россиян

Главное:
- Атаку выполнил истребитель МиГ-29
- Зафиксирован точный удар по целям РФ
Украинская тактическая авиация нанесла прицельный удар по скоплению российских войск и складу боеприпасов на южном участке фронта.
Как пишет Милитарный, атаку выполнил истребитель МиГ-29, применив французскую высокоточную авиабомбу AASM Hammer.
На видеозаписи зафиксирован точный удар по зданию, где размещались российские военные. В результате попадания произошёл мощный взрыв, вызвавший цепную реакцию — взрывной волной задело находившийся рядом склад с боеприпасами, которые также детонировали.
Отмечается, что ранее украинская авиация также поразила помещение, где находились операторы российских FPV-дронов, использовавшихся для атак на Херсонскую область.
Что известно о бомбе AASM Hammer
Французские управляемые авиабомбы AASM (Armement Air-Sol Modulaire), также известные как Hammer, являются аналогом американских JDAM и используются для модернизации обычных авиационных боеприпасов, придавая им высокоточность.
Главное отличие от JDAM — наличие встроенного реактивного двигателя, что позволяет бомбе преодолевать значительно большие расстояния: от 15 км при низких высотах до 70 км при сбросе с больших высот.
Существуют две основные модификации: Hammer-250 для бомб калибра 227 кг (Mk.82) и Hammer-1000 — для 908 кг (Mk.84).
С 2023 года Франция передала Украине несколько сотен этих боеприпасов. Для использования их на советских самолетах, таких как Су-25 и МиГ-29, потребовалась соответствующая техническая адаптация, которая была успешно проведена.
Смотрите видео - удар по целям РФ:
Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме
Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".
Напомним, ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию. На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, возник пожар.
Ранее руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что дроны атаковали завод "Стрела" в Суземке Брянской области РФ. Он больше не сможет работать после этой атаки.
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Истребитель МиГ-29
МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения.
Был разработан в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна, передает Википедия.
МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.
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