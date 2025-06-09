Две цели одной бомбой: МиГ-29 ВСУ взорвал позицию пехоты и склад БК россиян

На видеозаписи зафиксирован точный удар по зданию, где размещались российские военные.

https://glavred.info/ukraine/dve-celi-odnoy-bomboy-mig-29-vsu-vzorval-poziciyu-pehoty-i-sklad-bk-rossiyan-10671809.html Ссылка скопирована

Нанесен удар по объектам РФ / Коллаж: Главред, фото: Укроборонпром, скриншот

Главное:

Атаку выполнил истребитель МиГ-29

Зафиксирован точный удар по целям РФ

Украинская тактическая авиация нанесла прицельный удар по скоплению российских войск и складу боеприпасов на южном участке фронта.

Как пишет Милитарный, атаку выполнил истребитель МиГ-29, применив французскую высокоточную авиабомбу AASM Hammer.

На видеозаписи зафиксирован точный удар по зданию, где размещались российские военные. В результате попадания произошёл мощный взрыв, вызвавший цепную реакцию — взрывной волной задело находившийся рядом склад с боеприпасами, которые также детонировали.

Отмечается, что ранее украинская авиация также поразила помещение, где находились операторы российских FPV-дронов, использовавшихся для атак на Херсонскую область.

/ Инфографика: Главред

Что известно о бомбе AASM Hammer

Французские управляемые авиабомбы AASM (Armement Air-Sol Modulaire), также известные как Hammer, являются аналогом американских JDAM и используются для модернизации обычных авиационных боеприпасов, придавая им высокоточность.

Главное отличие от JDAM — наличие встроенного реактивного двигателя, что позволяет бомбе преодолевать значительно большие расстояния: от 15 км при низких высотах до 70 км при сбросе с больших высот.

Существуют две основные модификации: Hammer-250 для бомб калибра 227 кг (Mk.82) и Hammer-1000 — для 908 кг (Mk.84).

С 2023 года Франция передала Украине несколько сотен этих боеприпасов. Для использования их на советских самолетах, таких как Су-25 и МиГ-29, потребовалась соответствующая техническая адаптация, которая была успешно проведена.

Смотрите видео - удар по целям РФ:

Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме

Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

Напомним, ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию. На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, возник пожар.

Ранее руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что дроны атаковали завод "Стрела" в Суземке Брянской области РФ. Он больше не сможет работать после этой атаки.

Больше новостей:

Истребитель МиГ-29 МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения.

Был разработан в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна, передает Википедия. МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред