Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Здание ФСБ взлетело на воздух: ВСУ взорвали пункт управления РФ в приграничье

Алексей Тесля
27 мая 2025, 09:29
750
Операцию сопровождал разведывательный беспилотник, который зафиксировал точное попадание.
Screenshot
Удар по пункту управления ФСБ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Нанесен удар по объекту российских спецслужб в Белгородской области
  • Здание ФСБ находилось примерно в 5 км от украинской границы

Украинская военная авиация нанесла точечный удар по объекту российских спецслужб в Белгородской области, нанеся серьезный урон офицерам ФСБ.

Об этом сообщает Telegram-канал Соняшник, специализирующийся на информации о действиях украинской авиации.

видео дня

По данным источника, пилоты Воздушных сил ВСУ с истребителя МиГ-29 сбросили две высокоточные французские авиабомбы AASM Hammer на здание, в котором размещались российские силовики, в селе Глотово. Удар уничтожил крышу и часть этажей объекта.

Операцию сопровождал разведывательный беспилотник, который зафиксировал точное попадание.

По информации осинтеров, здание находилось примерно в 5 км от украинской границы. Там могли находиться и сотрудники пограничной службы, которая в России подчиняется ФСБ.

Смотрите видео - удар по зданию ФСБ:

Screenshot
/ Скриншот

.

Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме

Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

Напомним, ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию. На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, возник пожар.

Ранее руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что дроны атаковали завод "Стрела" в Суземке Брянской области РФ. Он больше не сможет работать после этой атаки.

Больше новостей:

Что известно о Белгородской области?

Белгородская область - область Российской Федерации, расположенная в Центральной России на 500-700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной. Почти вся территория области (кроме пяти северных районов) относится к украинской национальной территории. В современных границах Белгородская область существует с 6 января 1954 года. Областной центр - город Белгород, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины Белгородская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ запустила по Украине десятки дронов, есть "прилеты": детали

РФ запустила по Украине десятки дронов, есть "прилеты": детали

10:11Война
Украина может вернуть Крым: генерал Ходжес назвал способ

Украина может вернуть Крым: генерал Ходжес назвал способ

08:59Война
РФ меняет стратегию удара: в ISW раскрыли направление новой угрозы

РФ меняет стратегию удара: в ISW раскрыли направление новой угрозы

08:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит +29 градусов: стала известна дата, когда в Украину придет летняя жара

Ударит +29 градусов: стала известна дата, когда в Украину придет летняя жара

Магнитная буря ударит с новой силой: зафиксирована мощная солнечная вспышка

Магнитная буря ударит с новой силой: зафиксирована мощная солнечная вспышка

Макрона публично "избила" жена: что известно

Макрона публично "избила" жена: что известно

РФ столкнулась с критическими проблемами на фронте даже без давления Трампа: детали от WP

РФ столкнулась с критическими проблемами на фронте даже без давления Трампа: детали от WP

Сорвут золотой куш с неба: какие ТОП-5 знаков зодиака озолотятся этим летом

Сорвут золотой куш с неба: какие ТОП-5 знаков зодиака озолотятся этим летом

Последние новости

10:44

Погрешность на 20 км/ч отменят: Рада готовит новые штрафы за превышение скорости

10:16

Посевной календарь на июнь 2025: что еще не поздно посадить

10:16

Взрывы гремели в нескольких областях РФ: детали массированной атаки дроновВидео

10:11

РФ запустила по Украине десятки дронов, есть "прилеты": деталиФото

10:07

Не от суррогатной матери: Киркоров планирует третьего ребенка

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:53

Гривня будет выглядеть по-другому: в НБУ заинтриговали украинцев

09:51

Контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились – СМИ

09:29

Здание ФСБ взлетело на воздух: ВСУ взорвали пункт управления РФ в приграничьеВидео

09:29

Нам сняли ограничения по дальнобойному оружию: куда теперь долетитмнение

Реклама
09:09

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 мая (обновляется)

09:00

Санкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист Некрасов

08:59

Украина может вернуть Крым: генерал Ходжес назвал способ

08:50

"Сыночка с мамочкой": Даша Квиткова впервые публично показала своего избранника

08:38

Карта Deep State онлайн за 27 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:22

РФ меняет стратегию удара: в ISW раскрыли направление новой угрозы

08:13

"Была хорошая": путинист Иосиф Пригожин публично изменил Валерии

07:46

Поставки оружия оккупантам затруднены: партизаны совершили успешную диверсию в РФ

06:57

Трамп разочарован и может ввести новые санкции против РФ: в WSJ назвали сроки

06:24

Россия хочет умереть, без прямого нападения на НАТО не обойтисьмнение

05:44

Гороскоп на завтра 28 мая: Весам - зависть, Стрельцам - неожиданные деньги

Реклама
05:00

Тест на IQ: найдите 5 тюленей среди моржей за 5 секунд

04:35

Как сказать на украинском "пионы": многие украинцы делают большую ошибкуВидео

03:32

Почему автомобильные шины черного цвета: правильный ответ знают единицы

02:50

Приманки отвлекают ПВО: раскрыта тактика массированных обстрелов Украины

02:10

Кому быстро надоедает любовь: знаки, которые не созданы для долгих отношений

01:30

После слухов о разводе: Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс вместе вышли на публику

00:34

Враг пытается продвигаться: какую территорию контролирует РФ на Сумщине

00:12

Нидерланды передали последнюю партию F-16 - подробности

26 мая, понедельник
23:27

Мозговая рассказала, как ее самая младшая дочь переживает ночные обстрелы

23:03

"Я такой боли не испытывала никогда": Наталья Валевская неизлечимо больна

22:54

Гороскоп по лунному календарю: что нельзя делать 27 мая, чтобы не потерять гармонию

22:28

Бывшая жена танцора-воина Дикусара заговорила о коммуникации с ним: "Поддерживаю"

22:20

Джамала распрощалась со своим домом и назвала причину

21:33

РФ готовится к новым наступлениям: Зеленский рассказал важные подробностиВидео

21:26

Угроза захвата четырех областей Украины: эксперт раскрыл главную задачу РФ

21:10

Базированная ягода по цене золота: что стоит уже 1500 гривен за килограмм

20:32

Неужели отказывают руки: видео со странным поведением Путина всколыхнуло сеть

20:25

Скоро может быть новый обстрел: сколько вражеских самолетов готовы к атаке

20:13

"Нас заставили": Путин насмешил новой причиной войны РФ с Украиной

20:04

Новые отношения и материнство: Цимбалару рассказала, что сейчас у нее на сердце

Реклама
19:52

Верховная Рада в трауре: оборвалась жизнь известного депутата трех созывов

19:13

Война продлится дольше, чем можем представить: Мерц насторожил мрачным прогнозом

19:10

Рекордная атака дронов по Украине: что надо знатьмнение

19:09

В Украине резко меняется погода: что будет происходить в регионах в ближайшее время

19:07

РФ перебрасывает 50 000 военных на границу: будет ли наступление на город-миллионник

18:31

Ракеты Taurus: чем уникально дальнобойное оружие и почему так нужно Украине

18:30

В какие три месяца года рождаются настоящие гении: ученые раскрыли тайну

18:28

Цена "тает на глазах": в Украине дешевеет базовый продукт

18:20

Трамп понял, что Путин ему лгал: Макрон предупредил РФ о "дедлайне"

18:02

"Реальная угроза": в СНБО назвали новое направление российского вторжения

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяНастя КаменськихАни Лорак
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять