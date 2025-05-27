Здание ФСБ взлетело на воздух: ВСУ взорвали пункт управления РФ в приграничье

Операцию сопровождал разведывательный беспилотник, который зафиксировал точное попадание.

https://glavred.info/ukraine/zdanie-fsb-vzletelo-na-vozduh-vsu-vzorvali-punkt-upravleniya-rf-v-prigraniche-10668029.html Ссылка скопирована

Удар по пункту управления ФСБ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

Нанесен удар по объекту российских спецслужб в Белгородской области

Здание ФСБ находилось примерно в 5 км от украинской границы

Украинская военная авиация нанесла точечный удар по объекту российских спецслужб в Белгородской области, нанеся серьезный урон офицерам ФСБ.

Об этом сообщает Telegram-канал Соняшник, специализирующийся на информации о действиях украинской авиации.

видео дня

По данным источника, пилоты Воздушных сил ВСУ с истребителя МиГ-29 сбросили две высокоточные французские авиабомбы AASM Hammer на здание, в котором размещались российские силовики, в селе Глотово. Удар уничтожил крышу и часть этажей объекта.

Операцию сопровождал разведывательный беспилотник, который зафиксировал точное попадание.

По информации осинтеров, здание находилось примерно в 5 км от украинской границы. Там могли находиться и сотрудники пограничной службы, которая в России подчиняется ФСБ.

Смотрите видео - удар по зданию ФСБ:

/ Скриншот

.

Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме

Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

Напомним, ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию. На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, возник пожар.

Ранее руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что дроны атаковали завод "Стрела" в Суземке Брянской области РФ. Он больше не сможет работать после этой атаки.

Больше новостей:

Что известно о Белгородской области? Белгородская область - область Российской Федерации, расположенная в Центральной России на 500-700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной. Почти вся территория области (кроме пяти северных районов) относится к украинской национальной территории. В современных границах Белгородская область существует с 6 января 1954 года. Областной центр - город Белгород, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред