Здание ФСБ взлетело на воздух: ВСУ взорвали пункт управления РФ в приграничье

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- Нанесен удар по объекту российских спецслужб в Белгородской области
- Здание ФСБ находилось примерно в 5 км от украинской границы
Украинская военная авиация нанесла точечный удар по объекту российских спецслужб в Белгородской области, нанеся серьезный урон офицерам ФСБ.
Об этом сообщает Telegram-канал Соняшник, специализирующийся на информации о действиях украинской авиации.
По данным источника, пилоты Воздушных сил ВСУ с истребителя МиГ-29 сбросили две высокоточные французские авиабомбы AASM Hammer на здание, в котором размещались российские силовики, в селе Глотово. Удар уничтожил крышу и часть этажей объекта.
Операцию сопровождал разведывательный беспилотник, который зафиксировал точное попадание.
По информации осинтеров, здание находилось примерно в 5 км от украинской границы. Там могли находиться и сотрудники пограничной службы, которая в России подчиняется ФСБ.
Смотрите видео - удар по зданию ФСБ:
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Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме
Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".
Напомним, ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию. На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, возник пожар.
Ранее руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что дроны атаковали завод "Стрела" в Суземке Брянской области РФ. Он больше не сможет работать после этой атаки.
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Что известно о Белгородской области?
Белгородская область - область Российской Федерации, расположенная в Центральной России на 500-700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной. Почти вся территория области (кроме пяти северных районов) относится к украинской национальной территории. В современных границах Белгородская область существует с 6 января 1954 года. Областной центр - город Белгород, сообщает Википедия.
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