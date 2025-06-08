Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Не "драка детей": Зеленский сделал жесткий ответ на заявление Трампа о войне

Руслан Иваненко
8 июня 2025, 20:26
286
Зеленский критикует непоследовательность заявлений Трампа относительно давления на Путина и подчеркивает серьезность ситуации в Украине.
Не 'драка детей': Зеленский сделал жесткий ответ на заявление Трампа о войне
Президент объясняет, почему сравнение войны с "дракой детей в парке" неуместно и не отражает реальность конфликта / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

О главном:

  • Зеленский назвал Путина взрослым маньяком, пришедшим с оружием
  • Президент осудил сравнение войны с "дракой детей в парке"
  • Украина повзрослела и не будет вести переговоры с маньяками

Война в Украине - это не просто спор или "драка детей в парке", а противостояние с агрессором, который намеренно пришел с оружием на чужую землю. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин - взрослый человек, который осознает свои действия.

видео дня

Журналистка поинтересовалась, считает ли Зеленский, что президент США оказывает достаточное давление на Путина. В ответ Зеленский напомнил, что Трамп делал неоднозначные заявления:

"То он называл его сумасшедшим, а тут вдруг он сказал вчера, что эта война напоминает ему драку детей в парке, которым надо немножко дать помахать кулаками".

Президент подчеркнул, что такое сравнение не соответствует действительности:

"Это конкретно они пришли к нам. И это взрослый человек. Путин точно не ребенок. Он понимает, что он делал. И это больше похоже, как взрослый человек, маньяк, который пришел на детскую площадку, и там сидят дети, и он пришел просто с оружием, и просто ворует людей. Он похищал детей, это факт, он убивает этих детей, он убивал - это факт. Он оставлял детей без родителей, вот на что это похоже".

Зеленский добавил, что Украина за время войны изменилась и повзрослела:

"Обычно взрослые люди не ведут переговоры с маньяками - их изолируют или сажают в тюрьму. И с маньяками, как правило, взрослые люди этого мира... изолируют маньяка, сажают его в тюрьму, изолируют от людей. А если это террорист, то с террористом пробуют как-то о чем-то поговорить, чтобы освободить людей".

Президент также обратил внимание, что Путин не скрывает своих действий, а наоборот - хвастается ими:

"Он рассказывает, что пришел кого-то защитить. До этого он говорил, что он сюда не приходил, это не я. А сейчас он уже гордится тем, что да, он говорит откровенно, я пришел туда и буду это делать, потому что считаю, что исторически это наша территория. Это маньяк, это не ребенок".

Война России против Украины - новости по теме:

Как сообщал Главред, россияне продвигаются в Сумской области. Оккупанты захватили несколько населенных пунктов. Враг продвинулся на севере региона.

Кроме того, глава Кремля Владимир Путин не собирается заканчивать развязанную против Украины войну. Более того, даже если боевые действия завершатся, Москва намерена пожертвовать экономикой и социальной сферой ради усиления военной мощи.

В то же время представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что российские войска пытаются расширить зону боевых действий на границе с Украиной, активно применяя немногочисленные пехотные группы.

Читайте также:

Что такое ABC News?

ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News сейчас принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп военная агрессия РФ новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ снарядила самолеты ракетами, над Украиной - БпЛА: Зеленский обратился к украинцам

РФ снарядила самолеты ракетами, над Украиной - БпЛА: Зеленский обратился к украинцам

20:49Война
Не "драка детей": Зеленский сделал жесткий ответ на заявление Трампа о войне

Не "драка детей": Зеленский сделал жесткий ответ на заявление Трампа о войне

20:26Война
Истребители РФ теперь на мушке: ГУР придумали, как остановить атаки на города Украины

Истребители РФ теперь на мушке: ГУР придумали, как остановить атаки на города Украины

19:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Грозы, град и сильный ветер: названа дата, когда в Украине будет бушевать непогода

Грозы, град и сильный ветер: названа дата, когда в Украине будет бушевать непогода

"Трусит" жесткий шторм: страну атаковала усиленная магнитная буря

"Трусит" жесткий шторм: страну атаковала усиленная магнитная буря

Гороскоп на завтра 9 июня: Близнецам - большое достижение, Ракам - проблемы

Гороскоп на завтра 9 июня: Близнецам - большое достижение, Ракам - проблемы

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 июня (обновляется)

Последние новости

21:13

Зачем кошки сбрасывают вещи со стола: существует неожиданная причина

21:10

Война Маска и Трампа только начинается, следующий - Вэнсмнение

20:49

РФ снарядила самолеты ракетами, над Украиной - БпЛА: Зеленский обратился к украинцам

20:26

Не "драка детей": Зеленский сделал жесткий ответ на заявление Трампа о войне

20:17

"Поживи в моем доме неделю": Усик обратился к Трампу

Летом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на летоЛетом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на лето
19:53

В Украине могут ввести срок действия водительских удостоверений - что ждет водителей

19:42

Фицо бросает вызов ЕС: премьер сделал громкое заявление о санкциях против РФ

19:24

Истребители РФ теперь на мушке: ГУР придумали, как остановить атаки на города Украины

19:22

"Только внешне": Елена Мозговая показала редкий момент с Александром Пономаревым

Реклама
18:48

"Не все получилось": Зеленский "выставил оценки" историческим операциям против РФ

18:40

Европа что-то знает: одна из стран готовится к нападению Путина необычным способом

18:39

Желтый уровень опасности в Киеве: узнайте о контактах экстренных служб на случай ЧПВидео

18:11

РФ для атак по Украине выбирает цели так, чтобы страдали люди – Зеленский

17:49

Россияне заявили о начале наступления на Днепропетровщину: в ВСУ отреагировали

17:29

Нужно ли жителям Сум эвакуироваться из города: глава ОВА дал четкий ответ

17:25

США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые обещали Украине, - Зеленский

17:23

Отечественный фрукт резко стал деликатесом: что теперь стоит почти 100 грн за кило

16:48

РФ строит укрытия для самолетов на 14 авиабазах после "Паутины": снимки спутника

16:45

Оккупанты готовятся к выводу войск на Курщине: СМИ рассказали, что произошло

16:42

ГУР вывело из строя официальный ресурс российской железной дороги – СМИ

Реклама
16:40

Международные члены комиссии по отбору директора БЭБ не считают связи кандидатов с рф проблемой

16:18

"Гордость Путина" может завалиться сама: названа главная слабость Крымского моста

16:10

Амур попадет в сердце с первой встречи: какие 5 знаков найдут летом любовь

15:44

9 июня - Духов День: народные приметы и что нельзя делать в этот день

15:32

Украина сталкивается с давлением: Буданов заявил о трудностях с обменом пленными

15:25

Заморозка станет поражением Путина: Жданов назвал сценарий завершения войны

15:10

Россияне разворачивают больше ПВО и оружия: в ISW сообщили, с чем борется враг

15:03

"Было заявление, были суды": жена Лесика прокомментировала отравление музыканта

14:42

Михаил Ефремов возвращается в кино: названа сумма его гонорара

14:39

Авторитет подорван: на Мерца "набросились" за невыполнение обещаний по санкциям

14:37

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 июня

14:25

Придется платить рекордно много: эксперт предупредил о повышении цен на хлеб

14:07

В ФСБ называют Китай врагом, Пекин хочет территории РФ: СМИ узнали о тайном докладе

14:01

"Не одуванчик": Арсен Мирзоян решился на кардинальные перемены в имидже

13:40

РФ развивает плацдарм для наступления на важный город: в ВСУ раскрыли план врага

13:35

В Кремле опасаются обвала цен на нефть – Reuters

13:28

Чем отличаются две девушки: только гений головоломок найдет 3 различия

13:22

Иллюзия стабильности завершится: эксперт сказал, что будет с курсом доллара в РФВидео

12:53

Падение цен на нефть и крушение режима Путина: назван сценарий для РоссииВидео

12:50

Дело о контрабанде, по которому проходит сестра топ-чиновника НАБУ Скомарова, Верховный суд отправил на повторное рассмотрение в первой инстанции, - СМИ

Реклама
12:46

В небе столб огня: в ЦПД сообщили о пожаре на сверхважном объекте РФ

12:21

Убийство жены и дочки бойца ВСУ в Бельгии: шокирующее раскрытие преступления

12:12

Грозы, град и сильный ветер: названа дата, когда в Украине будет бушевать непогода

11:44

Ситуация критическая: в Атеш заявили о серьезных проблемах у врага на Херсонщине

11:40

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 июня

11:23

Наступление россиян: военный назвал главную цель Путина в Сумской области

11:19

Путин прогнет Россию, у диктатора серьезные планы - Financial Times

10:47

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 июня: Рыбам - недопонимания, Девам - радость

10:29

Цены стремительно обвалились: в мире неуклонно дешевеет базовый продукт

10:13

Ситуация в Сумской области: войска РФ захватывают населенные пункты, детали

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменськихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять