Не 'драка детей': Зеленский сделал жесткий ответ на заявление Трампа о войне

Зеленский критикует непоследовательность заявлений Трампа относительно давления на Путина и подчеркивает серьезность ситуации в Украине.

https://glavred.info/war/ne-draka-detey-zelenskiy-sdelal-zhestkiy-otvet-na-zayavlenie-trampa-o-voyne-10671695.html Ссылка скопирована

Президент объясняет, почему сравнение войны с "дракой детей в парке" неуместно и не отражает реальность конфликта / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

О главном:

Зеленский назвал Путина взрослым маньяком, пришедшим с оружием

Президент осудил сравнение войны с "дракой детей в парке"

Украина повзрослела и не будет вести переговоры с маньяками

Война в Украине - это не просто спор или "драка детей в парке", а противостояние с агрессором, который намеренно пришел с оружием на чужую землю. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин - взрослый человек, который осознает свои действия.

видео дня

Журналистка поинтересовалась, считает ли Зеленский, что президент США оказывает достаточное давление на Путина. В ответ Зеленский напомнил, что Трамп делал неоднозначные заявления:

"То он называл его сумасшедшим, а тут вдруг он сказал вчера, что эта война напоминает ему драку детей в парке, которым надо немножко дать помахать кулаками".

Президент подчеркнул, что такое сравнение не соответствует действительности:

"Это конкретно они пришли к нам. И это взрослый человек. Путин точно не ребенок. Он понимает, что он делал. И это больше похоже, как взрослый человек, маньяк, который пришел на детскую площадку, и там сидят дети, и он пришел просто с оружием, и просто ворует людей. Он похищал детей, это факт, он убивает этих детей, он убивал - это факт. Он оставлял детей без родителей, вот на что это похоже".

Зеленский добавил, что Украина за время войны изменилась и повзрослела:

"Обычно взрослые люди не ведут переговоры с маньяками - их изолируют или сажают в тюрьму. И с маньяками, как правило, взрослые люди этого мира... изолируют маньяка, сажают его в тюрьму, изолируют от людей. А если это террорист, то с террористом пробуют как-то о чем-то поговорить, чтобы освободить людей".

Президент также обратил внимание, что Путин не скрывает своих действий, а наоборот - хвастается ими:

"Он рассказывает, что пришел кого-то защитить. До этого он говорил, что он сюда не приходил, это не я. А сейчас он уже гордится тем, что да, он говорит откровенно, я пришел туда и буду это делать, потому что считаю, что исторически это наша территория. Это маньяк, это не ребенок".

Война России против Украины - новости по теме:

Как сообщал Главред, россияне продвигаются в Сумской области. Оккупанты захватили несколько населенных пунктов. Враг продвинулся на севере региона.

Кроме того, глава Кремля Владимир Путин не собирается заканчивать развязанную против Украины войну. Более того, даже если боевые действия завершатся, Москва намерена пожертвовать экономикой и социальной сферой ради усиления военной мощи.

В то же время представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что российские войска пытаются расширить зону боевых действий на границе с Украиной, активно применяя немногочисленные пехотные группы.

Читайте также:

Что такое ABC News? ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News сейчас принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред