Мощные взрывы раздавались один за другим: РФ ударила по Харькову ракетами

Что известно:
- РФ ударила ракетами по Харькову
- "Прилеты" были зафиксированы в Киевском районе города
Российские оккупанты атаковали Харьков ракетами. В городе прогремели мощные взрывы. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Город под ударами ракет. Будьте в укрытиях", - написал он.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что в Харькове были "прилеты". Они были зафиксированы в Киевском районе города.
"Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. Информация уточняется", - написал Синегубов.
В Сети разлетелись фото с моментами взрывов и последствиями ударов по Харькову.
Смотрите видео со взрывами в Харькове:
Следует отметить, что перед этим россияне били по городу КАБами. Взрывы были зафиксированы также в Киевском районе города в промзоне.
Атака на Украину 6 июня - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 июня, российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Захватчики заявили, что якобы нанесли удар по предприятиям, занимающимся ремонтом, изготовлением военной техники и беспилотников.
Во время комбинированной атаки, которая длилась с часу до шести утра, враг выпустил по Луцку 6 ракет и 15 беспилотников "Шахед". Одним из объектов, подвергшихся удару, стал отель "Мотор", где находилась часть национальной сборной Украины по легкой атлетике.
В общем под массированную атаку страны-агрессора России попало 9 регионов Украины. Сейчас еще продолжаются спасательные операции в Черниговской области, там также могут быть люди под завалами.
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