Мощные взрывы раздавались один за другим: РФ ударила по Харькову ракетами

Российские оккупанты сначала атаковали Харьков КАБами, после чего атаковали город ракетами.

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РФ атаковала Харьков ракетами / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что известно:

РФ ударила ракетами по Харькову

"Прилеты" были зафиксированы в Киевском районе города

Российские оккупанты атаковали Харьков ракетами. В городе прогремели мощные взрывы. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Город под ударами ракет. Будьте в укрытиях", - написал он.

видео дня

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что в Харькове были "прилеты". Они были зафиксированы в Киевском районе города.

"Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. Информация уточняется", - написал Синегубов.

В Сети разлетелись фото с моментами взрывов и последствиями ударов по Харькову.

Смотрите видео со взрывами в Харькове:

РФ атаковала Харьков ракетами / фото: скриншот

Следует отметить, что перед этим россияне били по городу КАБами. Взрывы были зафиксированы также в Киевском районе города в промзоне.

Атака на Украину 6 июня - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 июня, российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Захватчики заявили, что якобы нанесли удар по предприятиям, занимающимся ремонтом, изготовлением военной техники и беспилотников.

Во время комбинированной атаки, которая длилась с часу до шести утра, враг выпустил по Луцку 6 ракет и 15 беспилотников "Шахед". Одним из объектов, подвергшихся удару, стал отель "Мотор", где находилась часть национальной сборной Украины по легкой атлетике.

В общем под массированную атаку страны-агрессора России попало 9 регионов Украины. Сейчас еще продолжаются спасательные операции в Черниговской области, там также могут быть люди под завалами.

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