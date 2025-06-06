Люди под завалами и гибель спасателей: озвучены новые детали атаки РФ

Сейчас двое спасателей в тяжелом состоянии.

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Последствия массированной атаки по Украине / коллаж: Главред, фото: Главред

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Под российскую атаку попало 9 регионов Украины

В Черниговской области под завалами могут находиться люди

Всего пострадало по Украине 54 человека, из которых 18 - спасатели

Под массированную атаку страны-агрессора России попало 9 регионов Украины. Сейчас еще продолжаются спасательные операции в Черниговской области. Об этом рассказала руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Светлана Водолага в комментарии Главреду.

"Там возможно находятся люди под завалами, но окончательная цифра устанавливается. Мы работаем до последнего, пока мы не убедимся, что мы нашли всех", - подчеркнула она. видео дня

По ее словам, в некоторых городах Украины спасатели еще работают и ликвидируют последствия атаки.

Известно, что всего пострадало по Украине 54 человека, из которых 18 - спасатели.

"Сегодня во время повторного обстрела, к сожалению, погибли 3 спасателя. Сейчас 13 спасателей пострадали, они находятся в больнице. Двое из них в тяжелом состоянии", - отметила Водолага.

По ее словам, спасатели работали над ликвидацией последствий воздушной атаки россиян на объекте гражданской инфраструктуры в Соломенском районе. Во время выполнения работ произошел повторный обстрел.

Руководитель пресс-службы ГСЧС рассказала о последствиях атаки РФ - видео:

Удар РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне запустили по Украине более 400 БПЛА и 40 крылатых и баллистических ракет.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ракетно-дроновой удар РФ по Украине и заявил, что РФ должна отвечать за атаки по Украине.

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Что такое ГСЧС? Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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