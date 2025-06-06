Украина атаковала "жирные цели" на территории РФ: в Генштабе раскрыли детали

Силы обороны нанесли удар по территории противника на опережение.

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В Генштабе подтвердили удары по аэродромам РФ / Коллаж: Главред, фото скриншоты с видео

В ночь на 6 июня, Силы обороны Украины успешно атаковали аэродромы Энгельс в Саратовском регионе и Дягилево в Рязанской области. Удар пришелся по месту скопления авиации противника, которая осталась после операции Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В Саратовской области попали по меньшей мере в три большие емкости с топливом - все загорелось, возник масштабный пожар. Экстренные службы оккупантов не смогли его потушить, виден густой дым. Были зафиксированы десятки взрывов.

Также нанесено успешное огневое поражение по аэродрому Дягилево. Фиксировалась работа вражеской ПВО в Рязанской области. Есть информация о пожаре в районе цели. Результаты уточняются.

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В Генштабе ВСУ уточнили, что на этом аэродроме базируются воздушные заправщики и истребители сопровождения, которые используются для обеспечения ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, с Дягилево осуществляют вылеты стратегические бомбардировщики противника.

Также Силы обороны Украины поразили логистический пункт 30 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии армии РФ в районе населенного пункта Кульбаки Курской области. Результаты поражения уточняются.

"К боевой работе были привлечены подразделения Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны", - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что удары по военной инфраструктуре противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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