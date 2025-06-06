В РФ прогремели взрывы: под ударом завод, который производит элементы для ракет

Атакованный завод "Прогресс" - это один из ключевых элементов российского военно-промышленного комплекса.

https://glavred.info/war/v-rf-progremeli-vzryvy-pod-udarom-zavod-kotoryy-proizvodit-elementy-dlya-raket-10671062.html Ссылка скопирована

В России зафиксировали очередной налет дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Кратко:

Дроны атаковали российский НПЗ

Под удар еще попал завод "Прогресс", на котором изготавливают элементы для ракет и артиллерии

В ночь на 6 июня, во время пусков ракет по Украине с бомбардировщиков, российские аэродромы пытались атаковать дроны. Кроме того, под удар попал завод "Прогресс" в Мичуринске и нефтебаза в Энгельсе. Об этом глава ЦПД Андрей Коваленко сообщил в Telegram.

По его словам, завод "Прогресс" - это один из ключевых элементов российского военно-промышленного комплекса. Отсюда Россия получает детали, которые нужны для работы ракет и артиллерийских систем.

видео дня

"Предприятие специализируется на производстве высокоточных электронных приборов, в частности для систем наведения, стабилизации и управления артиллерией и РСЗО", - рассказывает глава ЦПД.

Кроме того, на заводе разрабатываются и изготавливаются элементы, которые помогают России управлять обстрелами украинских городов.

"Особое внимание - на кооперацию "Прогресса" с другими оборонными предприятиями РФ: это один из ключевых поставщиков в "Ростех" и "Техмаш". Именно через такие заводы поддерживается серийное производство "Гиацинтов", "МСТА", "Торнадо" и даже некоторых компонентов для "Искандеров", - резюмировал Коваленко.

Telegram-канал OSINT-расследователей Exilenova+ писал, что на заводе "Прогресс" во время ночной атаки БПЛА на РФ получил повреждения центральный цех - в нем обвалилась крыша.

Энгельс-2 / Инфографика: Главред

Удары по российским аэродромам - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 6 июня в России произошла масштабная атака беспилотников, которая задела стратегически важные объекты в разных точках страны. В частности, были атакованы города Саратов и Энгельс, где расположена авиабаза стратегической авиации.

Напомним, 1 июня были атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России. Впоследствии в Генштабе ВСУ уточнили, что Россия потеряла 41 военный самолет в рамках масштабной специальной операции "Паутина", которую организовала Служба безопасности Украины. В это число входят как стратегические бомбардировщики, так и другие типы боевых воздушных судов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что проведение спецоперации "Паутина" было обоснованным шагом для укрепления безопасности государства, особенно учитывая постоянные вражеские удары по гражданским объектам. Он также предположил, что подобные действия могут повториться.

Читайте также:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред