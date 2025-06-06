Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В одном из городов после атаки РФ запрещают выходить на улицу: в чем опасность

Даяна Швец
6 июня 2025, 11:19
76
Из-за ухудшения экологической ситуации местные власти просят людей оставаться в помещениях
В одном из городов после атаки РФ запрещают выходить на улицу: в чем опасность
Зафиксированы токсины после обстрела Тернополя / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

Коротко:

  • В Тернополе зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе
  • Местных жителей призывают не выходить из дома, плотно закрыть окна и воздерживаться от пребывания на улице

После ракетного и дронового удара по Тернополю, осуществленного Россией 6 июня, в городе зафиксировали опасное загрязнение воздуха. Информацию о состоянии воздуха сообщил руководитель Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода в Telegram.

Ссылаясь на данные областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, он отметил, что по состоянию на 8:00 утра в районе, который подвергся поражению, уровень некоторых вредных веществ превышает допустимые нормы.

видео дня

Из-за высокой задымленности жителям рекомендуют не открывать окна и не выходить на улицу без крайней необходимости. Особенно это касается детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

  • Последствия атаки на Тернополь
    Последствия атаки на Тернополь фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Тернополь
    Последствия атаки на Тернополь фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Тернополь
    Последствия атаки на Тернополь фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Тернополь
    Последствия атаки на Тернополь фото: ГСЧС
  • Последствия атаки на Тернополь
    Последствия атаки на Тернополь фото: ГСЧС

Специалисты продолжают проводить измерения показателей воздуха и обещают оперативно сообщать о любых изменениях ситуации.

Напомним, что в результате вражеской атаки на Тернополь - с применением ракет типа "Калибр" и дронов-камикадзе "Шахед" - пострадали пять человек, значительный ущерб понесла промышленная инфраструктура.

В городе возникли крупные пожары, часть жителей осталась без электроэнергии и водоснабжения. К ликвидации последствий привлекли более 110 спасателей и десятки единиц техники.

Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье инфографика
Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье - инфографика / Главред

Атака на Украину 6 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 6 июня Украина попала под удар из-за массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России.

Воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины в 01:00. Под удар РФ попали 10 регионов Украины - некоторые районы Львовщины, город Луцк, Тернополь с прилегающим районом, Ровенский и Хмельницкий районы, а также Киев с окрестностями. Кроме того, упоминаются Белгород-Днестровский район Одесской области, Чернигов, Харьков и Полтавский район.

Также впоследствии были раскрыты детали массированной атаки РФ по Украине. Уничтожено, примерно, 30 ракет и 200 беспилотников, а всего ночью Украину атаковали 407 дронов и 44 ракеты.

Больше важных новостей:

Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Тернополь ВСУ ПВО Тернопольщина Тернопольская область новости Тернополя загрязнение воздуха война России и Украины атака дронов Ракетная атака на Украину Масштабная ракетная атака на энергетику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будет жара +37 и грозовые ливни с градом: Украину накрывает опасная погода

Будет жара +37 и грозовые ливни с градом: Украину накрывает опасная погода

11:30Синоптик
В одном из городов после атаки РФ запрещают выходить на улицу: в чем опасность

В одном из городов после атаки РФ запрещают выходить на улицу: в чем опасность

11:19Украина
Украина атаковала "жирные цели" на территории РФ: в Генштабе раскрыли детали

Украина атаковала "жирные цели" на территории РФ: в Генштабе раскрыли детали

11:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Урожай близок к нулю: цена на популярный фрукт станет "заоблачной"

Урожай близок к нулю: цена на популярный фрукт станет "заоблачной"

"Зол на нее": Крутоголов рассказал правду об увольнении Глущенко из "Дизель шоу"

"Зол на нее": Крутоголов рассказал правду об увольнении Глущенко из "Дизель шоу"

Грозовые дожди накроют несколько областей: где резко испортится погода

Грозовые дожди накроют несколько областей: где резко испортится погода

В слезах и под капельницей: с Наталкой Денисенко случилось несчастье

В слезах и под капельницей: с Наталкой Денисенко случилось несчастье

В Украину идет похолодание: какие регионы накроют грозовые дожди

В Украину идет похолодание: какие регионы накроют грозовые дожди

Последние новости

11:30

Будет жара +37 и грозовые ливни с градом: Украину накрывает опасная погода

11:25

Враг оккупировал два населенных пункта в направлении крупного города - DeepState

11:19

В одном из городов после атаки РФ запрещают выходить на улицу: в чем опасностьФото

11:15

Украина атаковала "жирные цели" на территории РФ: в Генштабе раскрыли детали

11:07

"Россия не меняет свой почерк": Зеленский ответил на атаку РФ по УкраинеФото

Кризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 годуКризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 году
10:48

Как вывести мох с участка: "золотой" способ, как от него избавиться, и 4 причины появления

10:45

Дочь Келлога публично обратилась к отцу после массированного обстрела Украины

10:43

Тодоренко перестала скрывать большой живот: видео попало в сеть

10:34

Отрезать Украину от моря: Палиса раскрыл планы Путина на 2025-26 годы

Реклама
09:59

Более 400 БпЛА и 40 ракет: раскрыты детали массированной атаки РФ по Украине

09:59

В РФ прогремели взрывы: под ударом завод, который производит элементы для ракет

09:53

Гороскоп Таро на завтра 7 июня: Рыбам - делать, что хочется, Овнам - ChatGPT

09:48

Работали под обстрелами, чтобы помочь: во время атаки погибли 3 спасателейФото

09:43

Цены тают на глазах: в Украине резко дешевеет один базовый продукт

09:19

Нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись: священник ответилВидео

09:00

Летом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на лето

08:56

Гнев в Белом доме: у Трампа обсуждают прекращение поддержки Киева - The Atlantic

08:51

Дроны атаковали авиабазы РФ: взрывы в Саратове, Энгельсе, Брянске и не только

08:10

Как победить РФ без Трампа?мнение

07:57

Тернополь - без света, в Луцке повреждена многоэтажка: все подробности ночной атаки РФФотоВидео

Реклама
07:10

Где скрыто правильное слово в головоломке: есть всего 7 секунд для поиска разгадки

06:48

Ракетно-дроновая атака РФ на Киев: повреждена инфраструктура, 4 жертвы, 20 раненых

06:10

Россияне установили рекорд на фронтемнение

06:03

"Раздражает россиян": что поется об Украине в гимне РФ, историк раскрыл деталиВидео

05:27

Будет свой сценарий: Жданов рассказал, как может закончиться война в Украине

05:00

Гороскоп на завтра 7 июня: Близнецам - серьезные неприятности, Водолеям - успех

04:35

Как сказать на украинском "макушка" и "челюсть": учитель призвала избегать ошибокВидео

03:30

Удары по "ядерным" аэродромам РФ: раскрыт путь переброски дронов в Россию

03:05

Действительно ли кто-то умрет, если над домом кричит сова: священник ответил

02:34

У Путина есть идея фикс: названа цель РФ в войне с УкраинойВидео

01:30

Курс на естественность: 51-летняя Кейт Мосс пришла на модную вечеринку без макияжа

01:16

Вражеский удар по столице: есть разрушения и пострадавшие

00:35

Враг изменил тактику под Малиновкой: детали наступления, удивившего Запорожский фронт

05 июня, четверг
23:40

Операция "Паутина" нанесла унизительный удар по РФ, но разгневала Трампа - СМИ

23:29

Что НАТО запишет в декларацию: Рютте раскрыл планы по помощи Украине

22:45

Появилось видео Денисенко и Цымбалюка в нескромный момент - детали

22:43

Об этом мало кто знает: в какие дни ни в коем случае нельзя мыть головуВидео

22:37

Скачки напряжения: эксперт рассказал, как защитить домашнюю технику от скрытой угрозыВидео

22:15

"Я себя ненавижу": Никита Добрынин сделал откровенное признание

22:01

"Осторожны с прогнозами": больной путинист Киркоров перестал выходить на связь

Реклама
22:00

Что будет с военными после окончания войны: командующий НГУ сделал заявление

21:54

Российская ведущая тайком стала мамой

21:43

"Илон сошел с ума": между Трампом и Маском разгорелась острая публичная ссора

21:37

Приехали в гости на лето: в Прилуках дрон убил полицейскую с ребенком и ее мать

20:35

Трамп бьет незаметно: эксперт сказал, как США подрывают способность РФ вести войнуВидео

19:48

Ситуация в Сумской области обостряется: в ГПСУ рассказали, как россияне готовят прорыв

19:44

Трамп анонсировал жесткий ответ РФ за удары по аэродромам и пригрозил Украине санкциямиВидео

19:40

Почему кот "плюхается" на спину и показывает живот: эксперт удивила ответомВидео

19:36

В Украину идет похолодание: какие регионы накроют грозовые дожди

19:24

Путин готовит месть: полковник СБУ предупредил о возможном ночном ударе РоссииВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять