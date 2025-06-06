В одном из городов после атаки РФ запрещают выходить на улицу: в чем опасность

Из-за ухудшения экологической ситуации местные власти просят людей оставаться в помещениях

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Зафиксированы токсины после обстрела Тернополя / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

Коротко:

В Тернополе зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе

Местных жителей призывают не выходить из дома, плотно закрыть окна и воздерживаться от пребывания на улице

После ракетного и дронового удара по Тернополю, осуществленного Россией 6 июня, в городе зафиксировали опасное загрязнение воздуха. Информацию о состоянии воздуха сообщил руководитель Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода в Telegram.

Ссылаясь на данные областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, он отметил, что по состоянию на 8:00 утра в районе, который подвергся поражению, уровень некоторых вредных веществ превышает допустимые нормы.

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Из-за высокой задымленности жителям рекомендуют не открывать окна и не выходить на улицу без крайней необходимости. Особенно это касается детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Специалисты продолжают проводить измерения показателей воздуха и обещают оперативно сообщать о любых изменениях ситуации.

Напомним, что в результате вражеской атаки на Тернополь - с применением ракет типа "Калибр" и дронов-камикадзе "Шахед" - пострадали пять человек, значительный ущерб понесла промышленная инфраструктура.

В городе возникли крупные пожары, часть жителей осталась без электроэнергии и водоснабжения. К ликвидации последствий привлекли более 110 спасателей и десятки единиц техники.

Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье - инфографика / Главред

Атака на Украину 6 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 6 июня Украина попала под удар из-за массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России.

Воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины в 01:00. Под удар РФ попали 10 регионов Украины - некоторые районы Львовщины, город Луцк, Тернополь с прилегающим районом, Ровенский и Хмельницкий районы, а также Киев с окрестностями. Кроме того, упоминаются Белгород-Днестровский район Одесской области, Чернигов, Харьков и Полтавский район.

Также впоследствии были раскрыты детали массированной атаки РФ по Украине. Уничтожено, примерно, 30 ракет и 200 беспилотников, а всего ночью Украину атаковали 407 дронов и 44 ракеты.

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Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения. 26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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