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Отрезать Украину от моря: Палиса раскрыл планы Путина на 2025-26 годы

Анна Ярославская
6 июня 2025, 10:34
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Хозяин Кремля стремится оккупировать всю Украину к востоку от реки Днепр и надеется захватить южные украинские области.
Павел Палиса, Путин
Павел Палиса рассказал о планах Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Главные тезисы:

  • Россия планирует продолжать войну в 2025 и 2026 годах
  • Путин стремится оккупировать всю Украину к востоку от реки Днепр
  • Россияне хотят заключить сделку, но не с Киевом

Несмотря на попытки Белого дома посадить Россию за стол переговоров, Кремль не хочет мира и продолжает готовиться к войне. Заместитель главы ОП Павел Палиса рассказал о планах оккупантов на 2025-26 годы.

По его словам, до осени РФ хочет расширить свое присутствие на востоке — захватить полностью Донецкую и Луганскую области, а также и создать так называемую буферную зону вдоль своей северной границы с Украиной до конца года, пишет Politico.

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На 2026 год планы врага еще более амбициозные.

"Президент России Владимир Путин стремится оккупировать всю Украину к востоку от реки Днепр... Россия также надеется захватить южные украинские области — Одесскую и Николаевскую, что отрежет Украину от Черного моря — жизненно важного канала для экспорта украинского зерна", — сказал Палиса.

Как пишет издание, военные аналитики прогнозируют, что во время летней кампании РФ ускорит темпы своих операций и усилит давление на Украину. Впрочем, России будет трудно поддерживать высокую интенсивность наступления до 2026-го.

Тем временем в западных разведках считают, РФ хочет заключить соглашение, которое пересмотрело бы архитектуру безопасности в Европе после холодной войны.

"Русские хотят заключить сделку. Но они не считают, что эта сделка заключается в первую очередь между ними и украинцами. Они считают, что это давняя геополитическая борьба между Москвой и Вашингтоном", — сказал бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб.

Наступление России - последние новости

Как писал Главред, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты наступают в Сумской области. Враг будет продолжать давить постоянно. В то же время президент отметил, что военные были ко всему готовы и пытаются удерживать позиции.

В ночь на 4 июня аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили, что российская армия оккупировала Андреевку и Водолаги в Сумской области.

Российские войска активизировали боевые действия на Запорожском направлении - утром 6 июня началось наступление на село Малиновка. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

Кремль готовит новое масштабное наступление на украинскую территорию. Издание Financial Times, ссылаясь на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщает, что российские войска перебрасывают подразделения к стратегически важным участкам фронта.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что основной целью летней наступательной кампании россиян является выход к крупным городам, а не на административные границы Донецкой области. В частности, речь идет о Константиновке, Северске, а также об окружении Покровска.

Коваленко также считает маловероятной перспективу захвата Россией четырех украинских областей.

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