Летнее наступление России: какие города Украины под угрозой

Заявления россиян о захвате нескольких областей Украины направлены на запугивание Украины и ее партнеров.

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Коваленко сказал, каковы цели летнего наступления РФ / Коллаж: Глпвред, фото: МО РФ, deepstatemap

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На какие города нацелилась РФ во время летней кампании

Сможет ли Россия захватить четыре области до конца 2025 года

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что основной целью летней наступательной кампании россиян является выход к крупным городам, а не на административные границы Донецкой области.

В частности, речь идет о Константиновке, Северске, а также об окружении Покровска.

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"Но при этом речь даже не идет о выходе к Славянско-Краматорской агломерации. Оцените общий "масштаб" наступательных действий россиян, запланированных на летнюю кампанию", - сказал он в интервью Главреду.

По его мнению, сигналы и заявления россиян о захвате нескольких областей Украины направлены на запугивание Украины и ее партнеров.

"Приведу одно интересное сравнение, которое расставит все точки над "і". Если 19 мая 2022 года российские оккупационные войска захватили и контролировали 78 585 кв км территории Украины, то 19 мая 2025 года они контролируют 68 829 кв км. На 10 тысяч кв км меньше, чем в 2022-м! О чем талдычат все эти "говорящие головы" Путина, когда чем-то нам угрожают? А при этом, заметьте, какие потери несет враг. За 2024 год российские оккупанты захватили 3 200 кв. км украинской территории и потеряли при этом более 420 тысяч личного состава. Это больше, чем за любую войну, которую вели Российская Федерация и Советский Союз после Второй мировой", - отметил он.

Коваленко считает маловероятной перспективу захвата Россией четырех украинских областей.

"Это исключительно мечты и фантазии Путина. Ведь у российских оккупационных войск сегодня нет возможности полностью захватить четыре украинские области: Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую", - сказал он.

Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Наступление России - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты не отказываются от своих захватнических целей. Враг сосредотачивает силы в Донецкой области и это свидетельствует о том, что во время весенне-летнего наступления противник попытается оккупировать регион, считает военный эксперт Александр Мусиенко.

Военный эксперт Михаил Самусь рассказал, что армия страны-агрессора России готовится к летнему наступлению, в рамках которого должна была бы достичь того результата, на который оккупанты надеялись еще в прошлом году.

Оккупанты могут проводить подготовку к активным штурмовым действиям на Харьковском направлении фронта. Украинские военные уже фиксируют накопление личного состава РФ вблизи госграницы.

В Силах обороны юга заявили, что российские оккупационные войска активизировались на Приднепровском направлении. Враг проводит перегруппировку и разведывательные мероприятия. Цель - захватить островную зону Днепра.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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